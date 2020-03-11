Вакарчук больше не глава "Голоса": кто возглавил партию (видео)

В среду, 11 марта, партия "Голос" провела съезд и избрала своим председателем народного депутата от политсилы Киру Рудык.

Об этом сообщил Святослав Вакарчук в видеообращении, опубликованном в Facebook, после съезда партии.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды – Киру Рудык", - заявил он.

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Видео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

По словам Вакарчука, "Кира олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами".

В свою очередь, сам Вакарчук, как лидер, намерен продолжать развитие партии.

"Моя миссия – и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", – резюмировал он.

Напомним, ранее Вакарчук представил план "холодной" деоккупации Донбасса.

Кроме того, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Украина должна не спешить в принятии решений относительно Минских договоренностей.

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