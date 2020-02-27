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Вакарчук представил план "холодной" деоккупации Донбасса: подробности

27 февраля, 14:59

В план вошли восемь основных пунктов плюс «домашнее задание» для Украины

В Украине уже действует закон о деоккупации Донбасса, но партия "Голос" решила предложить свой т.н. план "холодной" деоккупации. Его представил лидер политической силы Святослав Вакарчук и глава фракции в парламенте Сергей Рахманин.

По его словам, Минские соглашения не смогли решить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Более того, они убивают, поскольку за время с момента их подписания погибло больше людей, чем до появления данного документа. Также политик считает, что Минские соглашения размывают украинский суверенитет, поскольку, выполняя их в той последовательности, как они записаны, Украина не получит мир на своих условиях.

"Сегодняшний наш план – это, на самом деле, план для обсуждения, многое в нем можно менять. Потому что серьезный план – это тот, который поддерживает большинство экспертов и которому верит украинское общество. Но этот план серьезен и основан он на фундаментальном принципе – сохранения украинских жизней... Это тот принцип, который декларирует президент, и мы его в этом поддерживаем… Мы предлагаем мир на украинских условиях. Мы назвали его "План холодной деоккупации". "Холодной", потому что надеемся – не уверены, но надеемся – что именно таким способом, без горячей фазы мы можем приблизиться к решению сложной проблемы – восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме... И Донбасс, и Крым – это неотъемлемые территория Украины. И мы не имеем права разменивать их друг на друга. "Деоккупация" – потому что мы верим, что нашей конечной целью является возвращение всех территорий и возвращение к мирной жизни всех украинских граждан", – сказал Вакарчук.

Основные пункты плана "холодной" деоккупации:

  • прекращение огня на всей линии фронта – не менее 6 месяцев, желательно года;
  • демилитаризованная зона и международная полицейская миссия;
  • начало разоружения;
  • создание условий для деоккупации;
  • начало деоккупации и временная международная администрация;
  • завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;
  • первые выборы на освобожденных территориях;
  • возвращение Крыма.

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Подробнее о плане рассказывает Сергей Рахманин, смотрите видео:

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков предложил план по деоккупации Донбасса. В основу плана легла тактика "малых шагов". Первым делом он хотел ввести миротворцев, а дальше заняться выборами и только потом рассматривать вопрос амнистии для боевиков.

А тем временем стало известно, что разведение сил на Донбассе откладывается. 26 февраля на переговорах в Минске не смогли согласовать участки. Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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план голос Святослав Вакарчук деоккупация Донбасса

Источник: Сегодня

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