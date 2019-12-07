Валенсия признала Голодомор геноцидом украинцев

Испанская автономия Валенсия признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа со стороны сталинского режима.
Как сообщили на Facebook-странице украинского генконсульства в Барселоне, постановление "О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов" было единогласно принято парламентом области 5 декабря.
La Vanguardia пишет, что, обсуждая соответствующее решение, все фракции согласились с оценкой Голодомора как геноцида.
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Документ "решительно осуждает бесчеловечные и геноцидные действия, совершенные тоталитарным режимом Сталина", а также обязывает правительство Валенсии в течение трех месяцев отчитаться о мерах, принятых в направлении "узнаванию и осуждению Голодомора" среди валенсийцев.
Поставление было подготовлено и продвигалось в рамках совместного проекта общественной организацией Instituto 9 de Mayo и генконсульства в Барселоне.
Напомним, в Украине память жертв Голодоморов чтят каждую четвертую субботу ноября. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября. Помимо прочих мероприятий, в этот день возле дипломатических представительств России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе прошли траурные акции.
Как украинские политики напомнили о траурной дате в этом году, вы можете узнать в статье на сайте "Сегодня".
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