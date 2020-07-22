Венецианская комиссия оценила закон о референдуме: что рекомендуют Киеву

Венецианская комиссия изучила принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме. Европейские эксперты дали Украине рекомендации по доработке документа.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "срочный общий вывод" Комиссии.

В своих выводах "венецианка" отмечает, что в сравнении с законопроектом 2012 года (о референдуме), нынешний документ является значительным шагом вперед. Однако эксперты указали на несколько пунктов, которые могут быть усовершенствованы в тексте или потребуют дальнейшего разъяснения.

"Среди других вопросов, разработчики согласовали законопроект с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и с законом о Центральной избирательной комиссии и включили подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум. Это следует похвалить", – говорится в заключении.

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Венецианская комиссия дала рекомендации Киеву относительно законопроекта №3612. Например, продлить срок сбора подписей на референдумы по народной инициативе, проверять все подписи, пересмотреть ограничения и запреты по проведению агитационных мероприятий. Также Комиссия рекомендовала следующее:

прояснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения";

процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования и в соответствии с результатами; последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе;

необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на референдум по комиссиям референдума разного уровня;

гармонизировать законопроект с избирательным законодательством для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и обеспечить избирательные права для вынужденно переселенных лиц;

следует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума с законодательством о финансировании политических партий;

рекомендуется, чтобы положение об электронном голосовании были исключены из законопроекта и были урегулированы позже путем отдельного закона, который также касался бы местных, парламентских и президентских выборов;

законопроект должен содержать конкретные статьи о предупредительных и эффективных санкциях в отношении нарушений против СМИ.

Как известно, всеукраинский референдум согласно законопроекту может быть проведен по следующим вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины (инициирует референдум по этому вопросу президент Украины); решение вопроса общегосударственного значения (инициирует народ); изменение территории Украины (инициирует Верховная Рада); о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ). Эксперты рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

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