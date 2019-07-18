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Венгрия не голосовала за возвращение России в ПАСЕ: Сийярто назвал причину

18 июля, 19:46

25 июня венгерская делегация воздержалась от голосования о восстановлении прав России в организации

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Фото: Wikipedia

Члены венгерской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы умышленно не участвовали в голосовании о восстановлении полномочий России в организации.

Об этом "Голосу Америки" заявил глава МИД Венгрии Питер Сийярто, отметив, что правительство не может влиять на решения членов парламента, из которых и была сформирована делегация.

При этом сам глава МИД поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ из-за, как он выразился, "исторического факта": "Всегда, когда есть конфликт между Западом и Востоком, мы от этого проиграем".

Сийярто назвал восстановление прав россиян в ПАСЕ "техническим, для восстановления платформы для обсуждений", отметив, что в нем "не было никакой оценки внутренней политики России".

Напомним, "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.


Как мы писали, в Украине такое решение Ассамблеи восприняли очень резко, а украинские делегаты решили покинуть сессию ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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Тег Венгрия, Совет Европы, парламентская ассамблея, Сийярто, ПАСЕ

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