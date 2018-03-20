Венгрия не сможет заблокировать сотрудничество Украины и НАТО – МИД

Сегодня, 15:39

Марьяна Беца заявила, что украинская сторона открыта к диалогу с Будапештом

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua
Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

В Министерстве иностранных дел Украины не считают, что Венгрия может заблокировать развитие двусторонних отношений Украина-НАТО.

"Я не думаю, что Венгрия может заблокировать на уровне НАТО двусторонние отношения…. Очень жаль, что перед выборами в Венгрии предвыборная риторика побеждает над теми двусторонними отношениями и теми позитивными их составляющим", – сказала спикер МИД Марьяна Беца.

При этом Беца добавила, что украинская сторона открыта к диалогу.

"Это сознательные политические манипуляции и откровенное перекручивание реальности. Нам жаль, потому что мы конструктивно настроены на диалог по любым вопросам… Мы постоянно стараемся взаимодействовать с наши венгерскими коллегами и через посольство, и на разных международных площадках", – пояснила спикер МИД Украины.

Беца добавила, что размещение на Закарпатье батальона украинских войск возможно из соображений безопасности и во избежание провокаций.

"Размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства – это личное дело этого государства и суверенное право этого государства. Конечно, нас беспокоят участившиеся провокации на территории Закарпатья", – отметила дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что своими заявлениями в адрес Киева Будапешт играет на руку Москвы.

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", – написал он.

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

В НАТО надеются, что Венгрия и Украина договорятся по языковому закону, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.

США жестко ответили на попытки Венгрии заблокировать сотрудничество Украина-НАТО.
Венгрия, НАТО, МИД Украины, Беца

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"Сегодня"

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