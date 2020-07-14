Венгрия обновила правила въезда для украинцев: что изменилось

Изменились правила въезда и транзита в Венгрию для иностранцев, в том числе граждан Украины. Они начнут действовать с 15 июля.

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Об этом сообщает украинское посольство в этой стране в сообщении в Facebook.

С 15 июля 2020 право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

являющиеся членами семьи граждан Венгрии;

имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;

прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса;

в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в т.ч. когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по ссылке.

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"Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства)", – говорится в сообщении.

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Граждане Украины, которые прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

Сейчас граждане Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если:

лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию

лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность Вашего въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Информацию о гуманитарных (транзитных) коридорах (маршрутах и пунктах пропуска) можно найти по ссылке.

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"Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией", – резюмируют в посольстве.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия закрывает границу с Украиной, а на КПП появились огромные очереди людей.

Видео: telegram/VGlagola

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