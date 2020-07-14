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Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)

14 июля, 12:00

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Будапешт включил Украину в "красную" зону - слишком много заразившихся коронавирусом

В рамках борьбы с распространением коронавируса венгерские власти усилить контроль на границе, оставив карантинные меры внутри страны на прежнем уровне.

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Как сообщил на выходных министр венгерского Кабинета министров Гергели Гуляш, с 15 июня – то есть, с завтрашнего дня – Будапешт вводит систему градации стран в соответствии с эпидемиологической ситуацией в них – они будут поделены на "зеленые", "желтые" и "красные".

Из стран "зеленой" зоны можно будет въезжать без каких-либо ограничений. После въезда из "желтых" стран как гражданам этих государств, так и венграм понадобится прохождение двухнедельного карантина либо сдать два негативных ПЛР-теста на COVID-19 за 5 дней.

А вот жителям стран из "красной" зоны, в которую попала и Украина (единственная страна-соседка Венгрии), будет отказано во въезде в страну. Также в список решили включить Албанию, Боснию и Герцеговину, Беларусь, Косово, Северную Македонию, Молдова, Черногорию, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.

На этом фоне, в связи с ограниченным временем, на украинских пунктах пропуска столпилось огромное множество автомобилей и людей. Как уже сообщалось, попасть в Венгрию возможно только через КПП "Захонь" – "Чоп (Тиса)" и "Берегшурань" – "Лужанка".

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В частности, как сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, на первом пункте на выезд из Украины выстроилась очередь более чем из 200 автомобилей. А на пешеходном КПП "Лужники" наблюдается массовое скопление путешественников.

Видео: telegram/VGlagola

Напомним, ранее в посольстве Украины в Венгрии рассказали об условиях для пересечения территории этой страны транзитом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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