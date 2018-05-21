Верховная Рада и "Венецианка" договорились по Антикоррупционному суду

Сегодня, 16:57

Свое слово теперь должны сказать юристы Международного валютного фонда

ВРУ готовится принять закон. Фото: AFP
ВРУ готовится принять закон. Фото: AFP

Переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Венецианской комиссии и авторами законопроекта об Антикоррупционном суде прошли конструктивно, после сегодняшнего заседания профильного парламентского комитета об их результатах сообщат представители МВФ, заявляет директор фонда "Инновации и развитие" Георгий Вашадзе, участвовавший в разработке законопроекта.

"У нас есть полное согласие с Венецианской комиссией. Мы договорились, что эти вопросы… будут обсуждены на комитете сегодня… Венецианская комиссия попросила, чтобы все это обсудили с представителями, юристами МВФ", – сказал Вашадзе журналистам после консультаций по законопроекту об Антикоррупционном суде, которые состоялись в Верховной Раде в понедельник днем.

Он отметил, что как только в США наступит утро, то будут проведены онлайн-переговоры с представителями Международного валютного фонда.

"Я надеюсь, что сегодня, максимум завтра утром, мы сможем сказать, что есть полное понятие на счет Антикоррупционного суда. И первый в мире с такой ролью международного участия будет создан в Украине", – отметил Вашадзе.

Директор фонда "Инновации и развитие" выразил надежду, что в результате вечерних переговоров с представителями МВФ будет найдена общая позиция относительно кворума и количества голосов, необходимых за преодоление вето, в случае, если кандидатуру претендента на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины ветирует Совет международных экспертов, и в случае, если этот Совет не поддерживает претендента на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По его словам, возможно, после разговора с представителями МВФ будет принято решение, "каким большинством в случае совместного заседания (экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей – Ред.) будет достигнут компромисс".

Вашадзе также отметил, что законопроект об антикоррупционном суде гарантирует полную независимость этого суда. По его словам, никто не сможет провести свою кандидатуру в антикоррупционный суд. Он также сообщил, что по предложению президента Украины Петра Порошенко законопроект оговаривает, что международные эксперты будут получать зарплату. По словам Вашадзе, она будет составлять 7 тыс. в месяц, а также будут оплачиваться их проживание и перелеты.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.
Верховная Рада, парубий, венецианская комиссия, антикоррупционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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