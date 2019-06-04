Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте

За включение законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 110 депутатов

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Верховная Рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.

В частности, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР.

После того, как парламентарии прошли раздел "включение в повестку дня сессии", спикер Рады Андрей Парубий объявил о том, что депутаты ВР входят в рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, где предусмотрена процедура импичмента главы государства. Отметим, в документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.

Ранее на официальном сайте Верховной Рады опубликован полный текст законопроекта Владимира Зеленского о процедуре импичмента президента.

Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня под номером 10340.

В частности, проект закона предусматривает, что:

процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Как отметил спикер ВРУ Андрей Парубий, в четверг, 30 мая, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента.

А ранее Рада провалила законодательные инициативы президента:

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