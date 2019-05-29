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Парубий рассказал, когда Рада начнет рассмотрение законопроекта об импичменте президента

29 мая, 14:47

Парубий добавил, что сначала нужно подготовить поправки

Фото: facebook.comandriy.parubiy
Фото: facebook.comandriy.parubiy.

В четверг, 30 мая, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на заседании парламента.

Он напомнил, что в среду, 29 мая, Комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия принял решение по проекту Избирательного кодекса, и теперь проект закона может рассматриваться в сессионном зале.

В то же время Парубий добавил, что сейчас необходимо подготовить сравнительные таблицы, содержащие более 4,5 тыс. поправок.

"Они будут объединены, аппарат ВРУ будет работать со всех силам, но очевидно, что до завтра не успеем", – отметил Парубий и добавил, что парламент может перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, предусматривающего открытые списки, на следующей неделе.

Также Парубий напомнил, что парламент ждет решения Комитета ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента по законопроекту "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ" (№ 1098).

По его словам, после решения комитета парламент сможет завтра начать рассмотрение законопроекта о ВСК, а уже после этого перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Напомним, ранее у Зеленского обещали внести в Раду закон об импичменте. Как рассказывал глава Администрации президента Андрей Богдан, документ сначала пройдет стадию публичного обсуждения. Позже даже стало известно, что документ уже готов.


Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

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Тег Верховная Рада, законопроект, импичмент, Парубий

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Источник:

УНИАН

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