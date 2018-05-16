Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" для неплательщиков алиментов

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который ужесточает наказание для неплательщиков алиментов. Документ позволяет арестовывать состояние неплательщиков алиментов и запретить им продажу имущества. Если ребенок не будет получать помощи больше, чем три месяца, нотариус может отказаться заключать с таким отцом соглашение. Арест имущества неплательщиков станет автоматизированным.

Среди ключевых новшеств: начисление немалой пени на сумму задолженности, если родители забыли об отчислении более чем на год. Если за этот период задолжал чиновник, то рискует потерять должность.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.