Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" для неплательщиков алиментов
Принятый за основу законопроект предполагает начисление большой пени на задолженность по алиментам
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который ужесточает наказание для неплательщиков алиментов. Документ позволяет арестовывать состояние неплательщиков алиментов и запретить им продажу имущества. Если ребенок не будет получать помощи больше, чем три месяца, нотариус может отказаться заключать с таким отцом соглашение. Арест имущества неплательщиков станет автоматизированным.
Среди ключевых новшеств: начисление немалой пени на сумму задолженности, если родители забыли об отчислении более чем на год. Если за этот период задолжал чиновник, то рискует потерять должность.
Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.
Вы сейчас просматриваете новость "Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" для неплательщиков алиментов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"