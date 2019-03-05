Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Чиновники не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Для телевидения квоты вырастут до 90%. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d5f/b5d/5c7d5fb5dd049.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d5f/b5d/5c7d5fb5dd049.png 2019-03-05T07:38:00+02:00 Политика Чиновники не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Рада возвращается к рассмотрению языкового законопроекта. Если его примут, то за публичное унижение украинского будут штрафовать, а спецкомиссия выдаст чиновникам сертификаты о знании языка. "Сегодня" разобралась в инициативе и узнала, какие шансы на принятие.

Правки и нормы

Проект о языке в первом чтении парламент принял в октябре 2018-го. В четверг ВР начала работу над вторым чтением, но к инициативе было подано больше 2000 правок. Спикер ВР Андрей Парубий признался: предсказать, когда будет голосование, сложно, но принять проект хотят до 31 марта.

По проекту, единственный госязык — украинский. На нем будет проходить обучение на всех уровнях. Нацменьшинства, наряду с украинским, смогут учиться на своем языке в отдельных группах. С 1 января 2025 года украинский станет языком ВНО (сегодня язык можно выбрать). Развлекательные мероприятия, конференции и фестивали тоже будут вестись на украинском. На телевидении хотят увеличить квоты на украинскую продукцию до 90% (сегодня — 75%). Кроме того, половина тиража печатных СМИ и книг должны быть на госязыке вне зависимости от спроса, как и интерфейсы компьютерных программ, и приложений для смартфонов. Чиновников обяжут на рабочем месте исползовать только госязык, а уровень их знаний будет определять Нацкомиссия стандартов госязыка. Она будет выдавать чиновникам и депутатам сертификаты о знании. По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, в личном общении можно будет говорить на любом языке.

Напомним, представители печатных СМИ предлагали свое решение. Пока у украинцев не сформировался спрос на украиноязычную прессу, субсидировать из госбюджета ее печать на украинском и сделать ее бесплатной. Также предлагался вариант размещать переводной вариант издания в электронном виде на сайте СМИ и также сделать его бесплатным. Однако пока в тексте закона фигурирует другое требование.

Шансы на успех

Политолог Сергей Таран отмечает, что на рассмотрение закона сильно повлияют выборы:

"В такой период традиционно парламенты очень слабо работают, и есть шансы, что до выборов президента ВР так и не примет этот законопроект. Градус дискуссии вокруг этого вопроса сейчас гораздо ниже: если раньше обсуждали, сколько госязыков должно быть в Украине, то теперь идет разговор о том, какие механизмы должны быть при обеспечении государственности украинского языка".

Его коллега Владимир Фесенко считает, что на "сдвоенных" пленарных неделях (с 12 по 22 марта) ВР может принять не только языковой закон, но и другие законопроекты. Правда, по его мнению, они будут не такими резонансными, как языковая норма.

Наказания: штрафы и 10 лет тюрьмы

Большинство наказаний за нарушение закона — штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн. Такое же наказание грозит учителям, преподавателям, работникам транспорта и сферы обслуживания, если потребитель попросил общаться с ним на украинском языке, но получил отказ. Публичное унижение или неуважение украинского языка (в том числе в кино, спектаклях или на других культурных мероприятиях) приравнивается к надругательству над госсимволами Украины. За такой проступок сегодня грозит штраф до 850 грн, арест до полугода или заключение до трех лет. Самое строгое наказание прописано за попытку ввести многоязычие в Украине (например, законопроект о двух языках). Такой шаг приравнивается к свержению конституционного строя, за что грозит до 10 лет тюрьмы. Следить за соблюдением этих правил будет уполномоченный по защите госязыка, который будет рассматривать жалобы о нарушениях.

Напомним, "Оппоблок" просит снять с повестки дня языковой законопроект. Подробнее об этом читайте в материале: Дебаты о языковом законе: в Раде показали ящики с миллионом подписей против его принятия

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.