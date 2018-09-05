Верховная Рада вернулась к работе: караул у флага и ремонт-невидимка

План работы на эту неделю парламентарии приняли только с шестого раза, а флаг, который перенесли с одного этажа на другой за 1,3 млн грн, охраняет почетный караул

Верховная Рада после летнего перерыва начала свою работу. И хотя вчера во время голосований народные депутаты не проявляли особого энтузиазма, можно сказать, что каникулы пошли на пользу их предвыборным амбициям.

Без ажиотажа

"Начало этой сессии — одно из самых скромных в нынешнем созыве, — недоумевали в кулуарах журналисты. — Нет даже традиционной очереди на входе".

Действительно, на пропускной проверки заняли меньше пяти минут, и мы едва успели заметить скромное объявление на одной из колонн. Посетителей парламента настоятельно просят отнестись ответственно к дресс-коду и отказаться от спортивной, пляжной и вечерней одежды.

"Помощницы нардепов и журналистки иногда приходят в слишком откровенных нарядах, а вот операторы частенько грешат шортами и вьетнамками", — объяснил нам один из постовых.

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Флаг

В коридорах парламента — минимум депутатов. Большинство из них еще до начала работы заняли свои места в зале. Но наше внимание привлек флаг в стеклянном боксе на первом этаже. Это тот самый флаг, который нардепы вносили в здание парламента 24 августа 1991-го, когда провозгласили независимость нашей страны. На его перенос со второго этажа Верховной Рады в прошлом году выделили 1,3 млн грн. Рядом с инсталляцией (флаг лежит свернутым в стеклянном боксе) — почетный караул из двух военных, вытянутых по струнке в темно-синих мундирах. Каждый час они сменяют друг друга.

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Под куполом

После знакомства с реликвией мы попытались узнать у редких депутатов, которых удалось поймать в кулуарах, как же прошли их каникулы. Одни жаловались, что все лето работали, другие рысью уносились в сессионный зал, аргументируя бегство тем, что "накопилось очень много работы". Хотя голосовать за что-то парламентарии не торопились — первый час больше напоминал предвыборные выступления глав фракций, в которых они оживленно рассказывали, что непременно сделают после 2019 года. Первые же голосования парламент с треском провалил: план работы на эту неделю удалось принять только с шестого раза, а повестку всей сессии решили и вовсе отложить до лучших времен. Понимая, что первый день будет не самым результативным, мы решили оценить ремонт купола Верховной Рады, на который потратили 7 млн грн. Величественная люстра, как и стекло купола, на первый взгляд практически не изменились, а вот потолок слегка обновили, выкрасив его в серый цвет и добавив на лепнину немного серебра.

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Оборона, бюджет и сахар

Хотя парламентарии и отказывались рассказывать о своем летнем отдыхе, они охотно делились задачами, которые, по их мнению, нужно решить в первую очередь.

"Нас в понедельник пригласили в Администрацию президента для обсуждения повестки дня сессии, — рассказал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. — Наша фракция настаивает, что в первую очередь нужно рассмотреть законопроекты по национальной обороне. Также нам нужно принять сбалансированный бюджет на следующий год".

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко считает, что одним из первых вопросов нужно рассматривать конституционные изменения, которые закрепят стремление в ЕС и НАТО:

"Безусловно, нужно решить еще кадровый блок вопросов — нужно обновить членов ЦИК".

Впрочем, несмотря на неспешный старт, нардепам вчера все-таки удалось принять несколько законов.

Например, парламент вчера отменил госрегулирование цен на сахар. Такой шаг авторы изменений аргументируют снижением потребления сахара украинцами. Также приняла ВР "антипиратский" закон, который поможет в судах отстаивать авторское право. Это один из тех законопреоктов, принятие которого требовалось в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Наконец парламент разрешил отдельным регионам Украины напрямую сотрудничать со странами Евросоюза, минуя органы центральной власти.