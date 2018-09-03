Изменения в Конституцию и принятие госбюджета: Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень

Сегодня, 12:32

Депутаты снова приступают к работе, и на повестке встанут и те вопросы, которые не удалось рассмотреть на прошлой сессии

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада начинает работу новой сессии и намерена рассмотреть за осень несколько важнейших законов, в том числе изменить Конституцию ради ЕС и НАТО, а также блок законов из сектора нацбезопасности. Об этом рассказал на Согласительном совете спикер парламента Андрей Парубий.

Он напомнил присутствующим, что еще на прошлой сессии парламент принял закон о нацбезопасности, однако предусматривает имплементацию и принятие ряда последующих законов: о Службе безопасности, о разведывательных органах, о государственном оборонном заказе, об отдельном парламентском комитете, который будет осуществлять парламентский контроль над сектором безопасности и разведывательными органами.

Также сейчас на обсуждении вопрос информационной безопасности, отметил спикер Рады.

"Если мы не сможем защитить свое внутреннее информационное пространство, нам трудно говорить о защите от внешней информационной безопасности. За это лето внутреннее информационное пространство подверглось атакам, в том числе со стороны тех людей, которые откровенно работают на страну-агрессора", – сказал Парубий.

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Важным он назвал и вопрос госбюджета и отметил, что говорил на эту тему с премьер-министром и сошлись во мнении, что документ должен своевременно попасть в Раду. А на фоне будущих президентских и парламентских выборов важно принять избирательный блок законов.

"Мы фактически начинаем избирательный год, и важным будет этой осенью, чтобы мы завершили формирование Центральной избирательной комиссии и рассмотрение Избирательного кодекса, крупнейшего по количеству правок законопроекта", – добавил глава парламента.

Парубий заявил, что также Рада должна изменить Конституцию ради курса на ЕС и НАТО.

"Если будут внесены предложения по закреплению в Конституции нашей стратегии вступления в ЕС и в НАТО, как части Конституции, я, как председатель Верховной Рады, буду эту инициативу всячески активно поддерживать, чтобы сделать необратимыми эти ключевые внешнеполитические стратегии", – подчеркнул он.

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Спикер сообщил, что уже во вторник предлагается начать работу по рассмотрению евроинтеграционных законов, но первым необходимо рассмотреть вопрос о повестке дня девятой сессии.

Напомним, 13 июля закончилась восьмая сессия Верховной Рады и депутаты ушли на "каникулы" до осени. Сайт "Сегодня" разобрал, что удалось депутатам, а что нет. Нардепы приняли ряд важных экономических законов, сделали все для создания нового антикоррупционного органа, но не смогли определиться с составом ЦИК.
Рада, Конституция, депутаты, парламент, Парубий

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Источник:

"Сегодня"

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