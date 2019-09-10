Верховный суд принял окончательное решение по делу "титушки" Крысина

Юрий Крысин. Скриншот

Верховный суд оставит в силе приговор Юрию Крысину в виде пяти лет тюрьмы, который признан виновным по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Ни сторона обвинения, ни вдова журналиста не увидели причин для смягчения приговора.

Отмечается, что адвокаты Крысина просили оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым "титушка" осужден условно.

"Приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 года в отношении Юрия Крысина оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Крысина – без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит", – говорится в постановлении Верховного суда на кассационную жалобу адвокатов Крысина.

В то же время защитники потерпевшей – вдовы Веремия Светланы Кирилаш и сама потерпевшая заявили суду, что ни о каком раскаянии со стороны Крысина как смягчающего обстоятельства не может быть и речи. В частности, Кирилаш отметила, что она не услышала никаких извинений со стороны Крысина, ни сожаления и предложений возместить моральный ущерб. Зато все время Крысин демонстрировал вызывающее поведение к потерпевшим, в том числе и к ней.

В свою очередь прокурор Юлия Малашич подтвердила позицию потерпевшей стороны, что Крысин не проявил никакого раскаяния, а, значит, к нему не может быть применена норма об освобождении от тюремного срока под чистосердечного раскаяние.

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Она отметила, что защита Крысина аргументировала свою просьбу об условном наказании наличием у него малолетних детей. прокурор выразила недоумение и напомнила, что ранее во время его освобождения из СИЗО он поехал прятать оружие-вещдок, вместо того, чтобы отправится к семье.

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Малашич также напомнила, что Дарницкий райсуд рассматривает другое дело, по которому проходит Крысин, по которому ему инкриминируют препятствование проведению мирных собраний, пытки людей. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Она добавила, что "закон Савченко" (уже отменен, но действовал во время расследования дела об убийстве Веремия) к Крысину не будет применен, так как во время расследования он почти все время находился на свободе. Поэтому будет отбывать наказание как минимум до начала 2023 года.

По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение людей к охране лагеря "титушек" и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко. Стало известно, что Крысин за совершение преступлений против "майдановцев" получил 200 тысяч долларов.

По этому делу также фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. Дарницкий райсуд Киева 3 сентября 2018 года утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. Он также рассказал, кто руководил и платил "титушкам" во время Майдана.

По другому делу – об убийстве журналиста Вячеслава Веремия – 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. 13 июня 2018 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

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