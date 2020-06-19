Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости политики

Вершбоу: Путин считает, что войной на истощение поставит украинцев на колени

19 июня, 19:32

Юрий Божко Юрий Божко

Американский дипломат Александр Вершбоу считает, что Путин хочет заставить Зеленского согласиться на условия Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что войной на истощение сможет поставить украинцев на колени. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил известный американский дипломат Александр Вершбоу.

Реклама

Он отметил, что за последние 6 лет от российской вооруженной агрессии уже погибли более 10 000 украинцев.

"По Минским договоренностям Россия должна соблюдать режим прекращения огня, и, несмотря на это, режим тишины никогда не длился более, чем один день. Хотя Москва и пытается обвинять в этом Киев и даже делает вид, что ее сил нет на Донбассе, Путин, очевидно, считает, что война на истощение в конце концов поставит украинцев на колени", – сказал он.

По мнению Александра Вершбоу, Путин также надеется, что "рано или поздно ему удастся заставить президента Зеленского согласиться на мир на условиях, по которым Киев будет подчиняться Москве и надеждам украинцев на европейское будущее будет положен конец".

Он отметил, что помощь, которую предоставляет США для Украины, очень важна для того, чтобы защититься от российской агрессии и сохранить свободу.

В тренде
Санкции против России и новые возможности для Украины: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности
Реклама

"И этому также помогают более мощные экономические санкции, политика безопасности помощь, потому что все это увеличит расходы Кремля на любые дальнейшие военные действия и продемонстрирует Путину то, что время не на стороне России. Мы можем надеяться на то, что в результате будет достигнуто справедливое соглашение, которое восстановит суверенитет Украины", – резюмировал он.

Напомним, Арсений Яценюк в свою очередь отмечал, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Необходимо расширить формат до "Нормандия плюс Будапешт", предложить России подписать многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности Украины и гарантиях ее безопасности. Однозначное и без дополнительных интерпретаций.

Киевский Форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Киев Владимир Путин Вершбоу режим прекращения огня война на Донбассе президент России Киевский форум по безопасности

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против Украины
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против УкраиныПолитика
Порошенко пришлось перенести похороны отца: названа причина
Порошенко пришлось перенести похороны отца: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять