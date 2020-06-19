Вершбоу: Путин считает, что войной на истощение поставит украинцев на колени

Президент России Владимир Путин считает, что войной на истощение сможет поставить украинцев на колени. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил известный американский дипломат Александр Вершбоу.

Реклама

Он отметил, что за последние 6 лет от российской вооруженной агрессии уже погибли более 10 000 украинцев.

"По Минским договоренностям Россия должна соблюдать режим прекращения огня, и, несмотря на это, режим тишины никогда не длился более, чем один день. Хотя Москва и пытается обвинять в этом Киев и даже делает вид, что ее сил нет на Донбассе, Путин, очевидно, считает, что война на истощение в конце концов поставит украинцев на колени", – сказал он.

По мнению Александра Вершбоу, Путин также надеется, что "рано или поздно ему удастся заставить президента Зеленского согласиться на мир на условиях, по которым Киев будет подчиняться Москве и надеждам украинцев на европейское будущее будет положен конец".

Он отметил, что помощь, которую предоставляет США для Украины, очень важна для того, чтобы защититься от российской агрессии и сохранить свободу.

Реклама

"И этому также помогают более мощные экономические санкции, политика безопасности помощь, потому что все это увеличит расходы Кремля на любые дальнейшие военные действия и продемонстрирует Путину то, что время не на стороне России. Мы можем надеяться на то, что в результате будет достигнуто справедливое соглашение, которое восстановит суверенитет Украины", – резюмировал он.

Напомним, Арсений Яценюк в свою очередь отмечал, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Необходимо расширить формат до "Нормандия плюс Будапешт", предложить России подписать многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности Украины и гарантиях ее безопасности. Однозначное и без дополнительных интерпретаций.

Киевский Форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама