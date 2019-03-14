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Вилкул: Михаил Жванецкий должен получить звание Героя Украины

Сегодня, 21:38

Народный депутат призвал власть наградить известного одессита за прославление украинского города

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул: Михаил Жванецкий должен получить звание Героя Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/196/8eb/5c61968ebc4e3.jpg Политика Народный депутат призвал власть наградить известного одессита за прославление украинского города

"Михаил Михайлович Жванецкий – это легенда и для Советского Союза, и для нашей страны. Недавно выдающемуся сатирику исполнилось 85 лет. Сейчас на него поднялась грязная волна по поводу его награды от России. На самом деле украинская власть должна была первой вручить Жванецкому орден. Потому что полвека он прославляет во всем мире Одессу, а Одесса – это Украина", – сказал на встрече с одесситами Александр Вилкул.

Вилкул отметил, что сейчас инициирует петицию на сайте президента о том, чтобы Жванецкий стал Героем Украины.

"Голосуйте! Мы должны отстаивать своих", – сказал Вилкул.

Напомним, ранее Александр Вилкул во время визита на Одесский припортовый завод отметил, что это градообразующее флагманское предприятие. Это не только стратегическое, но и сверхдоходное предприятие при эффективной организации его работы. При этом проблемы завода носят искусственный характер и являются результатом кулуарных спекуляций чиновников и коррупционеров. 

А на встрече с представителями морехозяйственного комплекса Одессы Вилкул подчеркнул, что десятки тысяч украинских моряков ходят под другими флагами, платят налоги в бюджет других государств. Необходимо сделать так, чтобы украинский флаг стал налогово и экономически привлекательным. 

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Тег орден, Жванецкий, вилкул, Александр Вилкул

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