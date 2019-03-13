Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода – это преступление
Одесский припортовый – это не только стратегическое и градообразующее, но и сверхдоходное предприятие
Одесский припортовый – это градообразующее флагманское предприятие. Это курица, которая несла золотые яйца. Миллиарды платила в бюджет Украины. Одесский припортовый – это не только стратегическое, но и сверхдоходное предприятие при эффективной организации его работы. При этом проблемы завода носят искусственный характер и являются результатом кулуарных спекуляций чиновников и коррупционеров. Об этом сказал Александр Вилкул во время визита на Одесский припортовый завод.
О тяжелом положении завода говорит одна цифра – за последние пять лет количество работающих сократилось в два раз – с 4 до 2 тысяч, сотни заявлений на увольнение лежат в отделе кадров. Из-за проблем с поставками природного газа ОПЗ фактически простаивает.
Фонд госимущества весной 2018 г. пытался продать Одесский припортовый завод за 54 млн. долл., что в 15 раз ниже, чем 5 лет назад (в 2015 году стартовая цена предприятия была более полумиллиарда долларов, а в 2013 речь шла о более 800 млн долл). При этом, в соответствии с планом Кабмина, общий доход от всей приватизации стратегических предприятий в 2019 запланирован на уровне всего около 600 млн долл.
Среди "лотов", выставляемых на продажу, значатся такие стратегически важные для Украины предприятия как Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Индара" – единственный в Украине завод с полным циклом производства инсулина, иными словами, предприятия, которые с полным правом можно назвать национальным достоянием.
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Вилул подчеркнул: "Все планы приватизации стратегических объектов должны быть свернуты до перезагрузки власти и начала промышленного роста. Украина есть и будет развитой промышленной державой".
Для преодоления кризиса в экономике и промышленности, Вилкул разработал комплекс мер по "Новой индустриализации" Украины. В ее основе – государственный заказ, промышленный рост, большие инфраструктурные проекты, привлечение иностранных инвестиций, налоговые льготы для реального сектора экономики и долгие "дешевые" кредиты.
"Необходимо восстановить предприятие и дать достойную работу с высокой заработной платой", – резюмировал Александр Вилкул.
Напомним, Александр Вилкул также встретился с представителями морехозяйственного комплекса Одессы.
Ранее народный депутат Александр Вилкул выступил за введение 15% подоходного налога, 15% НДС и 15% налога на прибыль
Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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