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Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

Сегодня, 18:42

Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины

Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed4/b56/5c6ed4b562179.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed4/b56/5c6ed4b562179.jpg Политика Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины

В Вене стартовала 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Александр Вилкул, член Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, принял участие в работе совместного заседания трех общих комитетов, а также выступил на заседании общего комитета по Демократии и правам человека. В центре внимания комитетов – вопросы безопасности и пути решения существующих конфликтов, защита прав человека в чрезвычайных ситуациях.

Александр Вилкул представил международным партнерам свою позицию относительно блокады Донбасса, которую сегодня реализует украинская власть. Он рассказал также европейским коллегам о своем Мирном Плане и законодательных инициативах по снятию блокады Донбасса. Он подчеркнул, что блокада является прямым нарушением Конституции Украины и прав украинских граждан. Кроме того, организовав Блокаду Донбасса, власть нарушает взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Выступая на заседании Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Александр Вилкул сказал: "Первый шаг к миру в Украине – это снять блокаду Донбасса – энергетическую, экономическую, транспортную и важнее всего – гуманитарную. Необходимо восстановить поставки продуктов питания, выплаты пенсий, выплаты социальной помощи. И здесь, в Вене, с международными партнерами мы обсуждали, в том числе, и мои законопроекты, связанные с деблокадой Донбасса, потому что они полностью совпадают с позицией ОБСЕ. Есть выигранные суды о восстановлении выплат жителям региона, которые нынешняя украинская власть игнорирует, потому что ей выгодна война. Они от этого получают и политические плюсы, консолидируя радикально настроенную часть избирателей, и слишком большая коррупция на войне".

В ОБСЕ позиция Александра Вилкула нашла отклик, так как, по мнению разных представителей ОБСЕ, от блокады Донбасса прежде всего, страдают люди и это наносит колоссальный социально-экономический удар по Украине.

Многие представители европейских стран также высказали убеждение в том, что в конфликтных ситуациях власть не может блокировать собственных граждан и лишать их поддержки. Для европейских демократических стран – это неприемлемо, так как, несмотря ни на что, при любых проблемах и обстоятельствах власть страны должна делать все возможное, чтобы защитить социальные, экономические и гуманитарные права своих граждан.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег вилкул, деоккупация Донбасса, ПАСЕ , Блокада Донбасса

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