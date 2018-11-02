Меркель в Украине: зачем на самом деле канцлер ФРГ могла приезжать в Киев

В ходе своего официального визита в Украину Канцлер Германии Ангела Меркель дала Киеву четкий сигнал, что немецкие власти определились и разрешат строительство российского газопровода "Северный поток-2", но украинской стороне было предложено возможное альтернативное решение проблемы транзита и некие гарантии сохранения определенных объемов поставок газа из РФ в Европу через украинскую территорию.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя некоторые скрытые причины приезда главы немецкого правительства в Киев с учетом статуса канцлера ФРГ, ее роли на мировой политической и геополитической арене и нечастых визитов в Украину фигур такого уровня.

"По моему мнению, был сделан важный сигнал, который послала Меркель нашим чиновникам, что, несмотря на усилия Украины и наших партнеров – Польши и США, – против строительства "Северного потока-2", все-таки российский газопровод будет построен. По крайней мере, немецкая власть не будет этому противостоять. Мне кажется, что это тоже был четкий сигнал о том, что нужно договариваться не о том, чтобы заблокировать в полной мере строительство самого газопровода, а немцы предлагают нам вариант достигнуть договоренностей про квоты (на транзит газа из РФ в Европу через Украину. – Авт.), в которых будет сохранен объем транзита, чтобы Украина, грубо говоря, не потеряла транзитную мощь, нашу транзитную "трубу". Это был один из важных сигналов, потому что этот вопрос сейчас волнует, как многих украинских политиков, так и европейских", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, приезд Меркель в Украину можно пояснить еще несколькими немаловажными контекстами.

"Во-первых: у Ангелы Меркель сейчас идет что-то похожее на "прощальное европейское турне". Несмотря на то, что она заявила о своем уходе в отставку и не будет баллотироваться на следующих выборах через три года, которые должны пройти в Германии, в самой ФРГ много политиков и аналитиков говорят, что эта отставка может состояться еще раньше. Поскольку у христианских демократов (правящая партия Христианско-демократический союз Германии, которую возглавляет Меркель. – Авт.) в ближайшее время планируется большой съезд, и на нем может быть принято решение, что она покинет не только руководство политсилы, а может и оставить должность канцлера. Поскольку сейчас ее рейтинги в Германии снизились и ситуация у нее довольно таки шаткая. При этом Меркель нанесла визит не только в Украину, а после Киева едет сразу в Варшаву. Затем у нее запланирован еще ряд визитов и, можно сказать, насыщенный график. Исходя из этого, приезд в Украину является еще одним из внутринемецких контекстов", – сказал Мусиенко.

Во-вторых, как добавил эксперт, в ноябре в Париже состоится празднование 100-летия окончания Первой мировой войны (11 ноября. – Авт.), "а на него планируется приезд главы Российской Федерации Путина, и там тоже должна быть канцлер Меркель, будет соответственно глава Французской Республики Эмманюэль Макрон".

"Причем президент Франции пригласил в Париж и президента Украины Петра Порошенко. Там будет также присутствовать президент США Дональд Трамп. На полях мероприятий в Париже возможно будет запланирована какая-то встреча "нормандской четверки". Может быть какие-то переговоры будут вестись про дальнейшее выполнение Минска-2, про размещение миротворцев на оккупированном Донбассе или миссии ООН и т.д. Ангела Меркель тут в Киеве возможно хотела услышать украинский вариант очередных предложений, изучить украинскую ситуацию изнутри, потому что у нее был достаточно насыщенный график в столице Украины. Соответственно, она встречалась с президентом Порошенко, главой украинского правительства, спикером Верховной Рады и т.д., чтобы опять же таки согласовать позицию перед возможной встречей, которая состоится в Париже", – аргументировал глава Центра военно-правовых исследований.

Отметим, ранее в комментарии сайту "Сегодня" политолог Александр Палий отмечал, что в Киев Меркель могла привезти и хорошие новости по "Северному потоку-2".

"Потому что недавно канцлер ФРГ подтверждала, что немцы готовы покупать американский газ (для диверсификации поставок голубого топлива из РФ и уменьшения объемов закупки газа у России. – Ред.). И не исключено, что она привезет какое-то конкретное решение по данному вопросу. Также, думаю, что будет, в частности, обсуждение вопроса размещения миротворческого контингента на Донбассе, и других проблем, связанных с выполнением Минских соглашений", – пояснял эксперт в преддверии визита главы кабмина ФРГ.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев указывал сайту "Сегодня" на то, что визит Меркель в Киев важен с военной точки зрения, и в ходе переговоров председателя немецкого правительства с руководством Украины должны были обсуждаться наиболее актуальные вопросы безопасности и обороны, в том числе в контексте выполнения Россией требований Минска-2. По его мнению, сам факт приезда Меркель в Киев является демонстрацией украинской стороне повышенного внимания ФРГ к ряду актуальных проблем Украины.

Как сообщалось, 1 ноября состоялся официальный визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Киев. В ходе своего визита в Украину Меркель назвала три самых необходимых реформы, которые, по ее мнению, нужны Киеву.

Также канцлер ФРГ призывала Украину продолжить сотрудничество с МВФ.

Также немецкий канцлер прокомментировала тарифы на газ в Украине и субсидии.