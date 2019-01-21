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Визит Порошенко в Израиль: запланировано подписание важного соглашения

Сегодня, 09:18

Глава украинского государства проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Иерусалимским Теофилом III

Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху
Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху. Фото: president.gov.ua
Визит Порошенко в Израиль: запланировано подписание важного соглашения //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/571/eea/5c4571eea8635.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/571/eea/5c4571eea8635.jpeg Политика Глава украинского государства проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Иерусалимским Теофилом III

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Израиль, который был запланирован на 20-21 января, намерен провести ряд встреч с высшим руководством этой страны. Также ожидается подписания Соглашения о свободной торговле между странами, сообщает пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном. Президент Украины также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом III.

В ходе визита Порошенко запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

Израиль, Порошенко, визит, ЗСТ

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