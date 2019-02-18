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Вмешательство в выборы: Грицак раскрыл "религиозные" планы России

Сегодня, 12:23

Глава СБУ рассказал, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине

Василий Грицак
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua
Вмешательство в выборы: Грицак раскрыл "религиозные" планы России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a87/77a/5c6a8777a3402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a87/77a/5c6a8777a3402.jpg Политика Глава СБУ рассказал, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине

Для вмешательства в украинские выборы Россия, среди прочего, попытается разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране. Провокации организовываются российскими спецслужбами с оккупированных территорий Донбасса. Об этом рассказал на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Ключевое – максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений … Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области", – сказал он.

По его словам, планам по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве Россия осуществляет с помощью Украинской церкви Московского патриархата.

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"В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию. Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ред.) запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", – подчеркнул глава СБУ.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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Тег Россия, выборы, СБУ, вмешательство, грицак

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Источник:

Интерфакс-Украина

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