Вместо парада – молебны: Зеленский утвердил празднование Дня Независимости

Глава государства подписал указ о проведении праздничных мероприятий 23-24 августа

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал указ №513/2019 о праздновании 24 августа Дня Независимости Украины, утвердив проведение ряда торжественных мероприятий, сообщает Офис президента.

"Разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины", – говорится в указе.

Так, начнется все еще 23 числа, когда в Украине отмечают День флага. Поднятие национальной символики страны должно состояться во всех городах Украины и заграничных дипломатических учреждениях

24 августа президент приказал провести торжественные мероприятия в Киеве и других населенных пунктах по случаю Дня Независимости с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности. В рамках этих мероприятий будет традиционное возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников Операции объединенных сил, антитеррористической операции.

Читайте также Зеленский отменил военный парад: ветераны предлагают провести свой марш

Планируется проведение тематических научных, научно-практических конференций, круглых столов, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

Зеленский также поручил обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага Украины и 28-й годовщины независимости страны, трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов. 24 августа в церквях предлагается провести молебны за Украину.

Силовикам поручается обеспечить правопорядок на улицах страны и безопасность граждан во время празднования Дня Независимости.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада, – уйдут на премии украинским бойцам.

Отметим, что 24 августа каждый год в разных городах Украины устраивают различные праздничные мероприятия – парады, флешмобы и концерты, которые длятся с самого утра и до вечера. Смотрите на видео, как прошел День Независимости в разных городах Украины в прошлом году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вместо парада – молебны: Зеленский утвердил празднование Дня Независимости". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"