Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости политики

Вместо парада – молебны: Зеленский утвердил празднование Дня Независимости

15 июля, 17:05

Глава государства подписал указ о проведении праздничных мероприятий 23-24 августа

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал указ №513/2019 о праздновании 24 августа Дня Независимости Украины, утвердив проведение ряда торжественных мероприятий, сообщает Офис президента.

"Разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины", – говорится в указе.

Так, начнется все еще 23 числа, когда в Украине отмечают День флага. Поднятие национальной символики страны должно состояться во всех городах Украины и заграничных дипломатических учреждениях

24 августа президент приказал провести торжественные мероприятия в Киеве и других населенных пунктах по случаю Дня Независимости с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности. В рамках этих мероприятий будет традиционное возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников Операции объединенных сил, антитеррористической операции.

Читайте также

Планируется проведение тематических научных, научно-практических конференций, круглых столов, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

Зеленский также поручил обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага Украины и 28-й годовщины независимости страны, трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов. 24 августа в церквях предлагается провести молебны за Украину.

Силовикам поручается обеспечить правопорядок на улицах страны и безопасность граждан во время празднования Дня Независимости.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада, – уйдут на премии украинским бойцам.


Отметим, что 24 августа каждый год в разных городах Украины устраивают различные праздничные мероприятия – парады, флешмобы и концерты, которые длятся с самого утра и до вечера. Смотрите на видео, как прошел День Независимости в разных городах Украины в прошлом году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег праздник, указ, День Независимости, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Вместо парада – молебны: Зеленский утвердил празднование Дня Независимости". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина"

11 июля, 22:21

Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина"

При Кучме по Крещатику поехали танки, а Ющенко предпочитал оркестры: что нужно знать о парадах

10 июля, 20:27

Для военного парада в честь Дня независимости-2014 пришлось реконструировать Майдан после уличных боев

Вторую петицию о проведении парада ко Дню Независимости зарегистрировали на сайте президента

10 июля, 16:00

Петицию уже зарегистрировали на сайте главы государства

"Неудачное заигрывание с врагом": украинцы подали Зеленскому петицию о проведении парада на День Независимости

10 июля, 09:18

Петицию уже зарегистрировали на сайте главы государства

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Ученые назвали главную причину гибели майя

Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

15 самых красивых актрис старого кино

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Самая сильная магнитная буря за 10 лет: как себя уберечь

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь