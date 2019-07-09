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Парада на День Независимости не будет: Зеленский рассказал, куда потратят деньги

9 июля, 18:42

Президент Украины заявил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что военный парад в Киеве необходим, чтобы послать России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

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Тег деньги, президент, премии, солдаты, курсанты, День Независимости, Владимир Зеленский, парад, военный парад, президент Украины

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