Во время этапирования у Павла Гриба исчезли все необходимые лекарства

Во время этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил отец украинца Игорь Гриб.

"Во время предыдущего этапирования Павла из Ростова в Краснодар все лекарства, которые мы передавали ему, чтобы он принимал, исчезли. Теперь нам придется снова покупать эти лекарства и снова просить передать их. Делается все, чтобы усложнить пребывания Павла за решеткой", – отметил Игорь Гриб.

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Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания - портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.