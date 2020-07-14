"Военное преступление и варварство": Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намерен проинформировать международное сообщество о циничном убийстве российскими боевиками украинского медика, когда он оказывал медицинскую помощь раненому. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он назвал это военным преступлением оккупантов.

"Начнем с трагического известия, это тот бой, который состоялся на Донбассе, в котором был убит медик, который предоставлял помощь раненому, который имел все признаки, что он является медиком, а не солдатом, который ведет бой. С юридической точки зрения в этом убийстве есть все признаки военного преступления, а с моральной точки зрения – это акт варварства. Мы проинформируем международных партнеров об убийстве медика на Донбассе. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", – сказал Кулеба и добавил, что будет встречаться с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактно группе и сообщит ей об этом убийстве.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика. В штабе Объединенных сил отмечали, что группа военнослужащих в белых касках и с соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина".

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Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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