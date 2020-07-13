На Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика

В понедельник, 13 июля, на Донбассе боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося в районе Зайцево.

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"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево", – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение, военный медик погиб, один военнослужащий ранен, еще один получил боевое травмирование.

"Подлое убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения даже не собираются придерживаться никаких международно-правовых норм", - подчеркивают в штабе ООС.

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Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации.

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"Не могу прийти в себя от ненависти и бессилия. Сегодня утром под Горловкой погиб наш разведчик. Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах. И все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – написал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

Как уже писали новости "Сегодня", вчера, 12 июля, на фронте украинские воины хорошо потрепали оккупантов – ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков были большие потери. У врага есть убитые, много раненых и пострадала тяжелая техника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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