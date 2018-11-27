Военному положению быть, но не везде: какие области затронет

Особое положение будет введено только в случае наземной военной операции РФ за пределами Донбасса, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение вводится лишь в областях, прилегающих к российской границе, либо к азовскому и черноморскому регионам. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, новым его проектом указа срок действия военного положения изменяется с 60 дней на 30.

"Проект закона, который утверждает этот указ, предусматривает введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая области и внутренние воды азово-керченской акватории", – заявил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что особое положение (ограничение прав и свобод граждан, изъятие имущества на нужды армии и т.д.) будет введено только в случае наземной военной операции РФ за пределами территории проведения ООС (Донецкой и Луганской областей).

Как мы сообщали, Верховная Рада таки ввела в Украине военное положение. Депутаты долго не могли договориться с руководством страны о принятии президентского указа, а главе государства даже пришлось заменить свое распоряжение новым. В итоге срок действия военного положения сократили с 60 дней до 30.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".