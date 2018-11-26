Вся власть военным: что нужно знать о военном положении-2018 в Украине

Вечером 25 ноября, когда вся страна наслаждалась последними часами выходных перед новой рабочей неделей, Украину потрясла новость: в Азовском море российский спецназ обстрелял, а затем захватил украинские катера. Шесть украинских моряков ранены.

В результате вероломного нападения россиян на украинские суда в Украине могут объявить военное положение: об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Это нападение на наши корабли является ничем иным, как актом военной агрессии", – заявил Турчинов.

Решение о введении военного положения-2018 будет приниматься сегодня, 26 ноября – для этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября, на 16:00 я созываю внеочередную сессию (заседание. – Ред.) Верховной Рады Украины", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

Парубий подчеркнул, что атака российских военных на корабли Военно-морских сил Украины, которая была совершена в воскресенье, нарушает Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву.

Как вводится военное положение

Военное положение, согласно Закону "О правовом режиме военного положения" – это особый правовой режим, который выводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.

Указ издает президент Украины, в течение двух дней его должна утвердить Верховная Рада.

Днем 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения до 25 января.

Отметим, что военное положение-2018 не означает автоматической отмены президентских выборов. Об этом заявила первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов. Порошенко точно не боится Путина. ... Дорогие граждане, читайте, анализируйте и думайте", – написала Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления о том, что вопрос введения военного положения в Украине был поднят якобы ради того, чтобы отменить выборы президента.

Какие права получают военные над гражданскими

Введение военного положения предполагает ограничение конституционных прав и свобод как рядовых граждан, так и юридических лиц. При этом все ограничения должны быть тщательно прописаны: что именно нельзя делать на время введения режима. Также в указе обязательно должен быть указан срок, на который будут действовать ограничения.

Помимо срока, на который вводится режим, в указе должна быть также прописана территория, на которую он распространяется. Дело в том, что на время действия режима военного положения местное военное командование отныне будет заведовать вопросами не только военной обороны, но еще и обеспечения правопорядка и безопасности.

Правда, по закону это должно происходить в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Но в случае боевых действий вся власть переходит исключительно военным.

Какие возможности и права получают при этом военные?

— вводить трудовую повинность для трудоспособного населения. То есть если вы не заняты работой в оборонной сфере, или ее жизнеобеспечением, и не имеете брони по месту работы, то военные имеют полное право привлечь вас "к исполнению работ, имеющих оборонный характер". Но согласно статье 20 Закона, вам обязаны платить минимальную зарплату и в целом соблюдать правила КЗоТа;

— контролировать всю публичную информацию, включая радио, телевидение и все прочие СМИ. В законе это прописано как право использовать местные радиостанции, телевизионные центры и издательства для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения;

— изымать для временного использования имущество, необходимое для нужд обороны, не только у органов исполнительной власти, территориальных общин, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, но также и у рядовых граждан. Правда, согласно статье 23 военные обязаны компенсировать стоимость этого имущества;

— вводить комендантский час (после начала комендантского часа можно передвигаться по улицам только при наличии специального разрешения), ограничивать свободу передвижения как граждан, так и транспортных средств;

— проверять документы, обыскивать личные вещи, багаж и автомобили, а также как офисные, так и жилые помещения. Кроме того, военные получают право расквартироваться в офисах и квартирах. Но согласно статье 20, выселить вас не имеют права, только "уплотнить";

— в порядке, установленном Конституцией Украины и законами Украины, ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных организаций, если они угрожают суверенитету, национальной безопасности Украины, ее государственной независимости и территориальной целостности, жизни граждан;

— запрещать проведение всех массовых мероприятий согласно статье 8, п. 8. Под это определение подпадают не только политические митинги или демонстрации, но также эстрадный концерт или новогодняя "елка" для детей.

— и даже ограничивать или запрещать продажу спиртных напитков.

Ответ на вопрос, будет ли мобилизация, однозначный: мобилизации пока не будет. Об этом Петр Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в ночь на 26 ноября.

"Решение не предполагает немедленной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди", – подчеркнул Порошенко.

Нужно отметить, что на данный момент полиция Украины уже переведена на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на 26 ноября. По его словам, он утвердил такой план в 23 часа воскресенья.

"Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков пока нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", – сообщил глава Нацполиции.

Почему военное положение не ввели раньше

Отметим, что еще в конце февраля 2014 года указ был готов, но военное положение не ввели: секретарь СНБО, а в то время и. о. президента Александр Турчинов, назвал причину – политические лидеры отказались его поддержать.

Турчинов готов был ввести военное положение и даже собрал для этого политических лидеров, чтобы затем одобрить решение в парламенте, но все пошло не так, как он задумал. По его мнению, одной из причин оказалась отмена выборов в стране.

"27 (февраля – ред.) вечером я дал приказ руководителю юридического управления администрации подготовить соответствующий указ о введении военного положения... И такой указ у меня был подготовлен. И 28-го на заседании СНБО я планировал получить поддержку этого решения. Но указ не может работать, пока его не утвердит Верховная Рада. Именно поэтому 28 февраля, чтобы получить поддержку Верховной Рады, я пригласил лидеров политических сил и фракций, которые тогда составляли большинство в парламенте. В то же время много политических лидеров понимали тогда, что российская агрессия может затянуться на неограниченно долгое время. И у них, наверное, были основания полагать, что введение военного положения, который в том числе приостанавливает проведение любых выборов... И именно поэтому за это решение проголосовал только я на заседании СНБО", – подчеркнул секретарь СНБО.

В следующий раз в Украине заговорили о возможности введения военного положения в феврале 2017 года. Эту тему тогда озвучивали в своих комментариях министр иностранных дел Павел Климкин, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и другие официальные и ответственные лица.

В частности, Павел Климкин отметил, что при необходимости военное положение в Украине может быть введено очень быстро.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", – заявил министр иностранных дел 10 февраля 2017 года.

Андрей Парубий был уверен, что когда приказ о введении военного положения будет подписан президентом, Рада поддержит его без колебаний.

"Если этот вопрос будет инициирован СНБО и президентом, то я думаю, Верховная Рада без сомнений его поддержит", – сказал спикер Рады 13 февраля 2017 года.

Напомним, что в воскресенье 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая все нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. По украинским судам был открыт огонь.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

Все подробности конфликта читайте в специальном материале сайта "Сегодня":Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн.