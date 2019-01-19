Военные на Донбассе пока ни разу не применили Javelin — Порошенко

По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках

Фото: president.gov.ua

Военные на Донбассе пока ни разу не применили Javelin — Порошенко //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/256/120/5c4256120ec1c.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/256/120/5c4256120ec1c.jpeg 2019-01-19T00:46:34+02:00 Политика По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках

Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района, сообщает Укринформ.

"Нам говорили, что невозможно получить Javelin и смертельное оружие, которым мы должны вооружить наши Вооруженные силы. Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие, что называется, выстрелил и забыл, ракета сама находит российский танк и уничтожает его. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не было", - отметил глава государства.

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По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках и "просто прекратили танковые обстрелы". "Уже год по нам не стреляют из танков, поскольку отказываются. Представьте себе, сколько жизней мы спасли, когда закупили Javelin", – подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, отчего "крючит Кремль". Президент назвал "конвульсии" России из-за автокефалии украинской церкви признаком движения в правильном направлении.

Месяцем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США.

Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

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