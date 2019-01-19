Военные на Донбассе пока ни разу не применили Javelin — Порошенко
По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках
Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin.
Об этом Президент Петр Порошенко заявил на встрече с громадой Золотоноши и Золотоношского района, сообщает Укринформ.
"Нам говорили, что невозможно получить Javelin и смертельное оружие, которым мы должны вооружить наши Вооруженные силы. Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие, что называется, выстрелил и забыл, ракета сама находит российский танк и уничтожает его. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не было", - отметил глава государства.
По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках и "просто прекратили танковые обстрелы". "Уже год по нам не стреляют из танков, поскольку отказываются. Представьте себе, сколько жизней мы спасли, когда закупили Javelin", – подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал, отчего "крючит Кремль". Президент назвал "конвульсии" России из-за автокефалии украинской церкви признаком движения в правильном направлении.
Месяцем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США.
Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.
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