250 миллионов помощи Украине: в Белом доме поддерживают оборонный бюджет США

Сегодня, 02:31

Проектом закона также предусмотрено выделение Украине летального оборонного оружия на сумму 50 млн долларов

 

фото AFP
фото AFP

Белый дом готов поддержать оборонный бюджет США, предусматривающий выделение Украине 250 млн долларов, в том числе 50 млн долл. на летальное оборонное оружие.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Голос Америки.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США, который в четверг приняла Палата представителей Конгресса абсолютным большинством голосов – 359 к 54", - говорится в сообщении.

Речь идет о консолидированном проекте закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны", который в целом предусматривает 717 миллиардов долларов на оборону. Проект уже получил поддержку в Сенате и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. Затем документ пойдет на подпись президента США Дональда Трампа.

Одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности. В эту сумму заложено 50 млн долларов на оборонные летальные виды вооружений для Украины.

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Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, что предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об "усилении сдерживания российской агрессии в Европе" говорится об усиленни помощи Украине в сфере безопасности и поддержке реформ оборонного сектора.

Проект американского бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в сфере безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд. Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине.

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Как сообщалось, 25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. 

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает  увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.
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