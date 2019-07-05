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Военные закупки для армии частично рассекретят: Аваков озвучил подробности

5 июля, 10:07

Недавно было проведено заседание СНБО, на котором приняли важное решение

Фото: сайт Турчинова
Фото: сайт Турчинова.

В Украине гособоронзаказ уже утвержден на три года и теперь планируют рассекретить ряд его позиций, чтобы избежать коррупционных схем.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Укринформ".

По его словам, этой планируется сделать уже в следующем году.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" с большого количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку часто за этим грифом скрываются схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете состоится несколько разовое сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", – сказал Аваков.

Министр отметил, что откроется возможность конкурсных закупок военной продукции для армии.

Как сообщали новости "Сегодня", пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко еще в начале марта призывал частично рассекретить закупки вооружений для армии. Он настаивал на открытой процедуре закупок по гособоронзаказу.

14 марта председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию сведений о хищениях в армии Иван Винник заявил, что уже разработан законопроект о реформировании госконцерна "Укроборонпром" и по рассекречиванию информации о государственном оборонном заказе.

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11 апреля председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в законопроекте о реформировании ОПК будет предусмотрено также реформирование системы закупок в рамках государственного оборонного заказа.

По словам Пашинского, законопроектом, среди прочего, предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома", а также коренные изменения в закон о государственной тайне и относительно государственного оборонного заказа.

А тем временем президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома". Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Аваков, закупки, гособоронзаказ

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