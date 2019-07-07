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Волкер рассказал, чего ждет от новой Верховной Рады

7 июля, 18:32

Представитель США напомнил о законах для выполнения Минских договоренностей

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP

Верховной Раде нового созыва предстоит проводить реформы и обновить часть законов, связанных с Минскими соглашениями относительно ситуации на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Когда будет избран новый парламент, нужно будет восстановить некоторые законы по воплощению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуации по безопасности", – рассказал посланник Белого дома.

Также он добавил, что новый украинский президент Владимир Зеленский имеет значительный кредит доверия, что продемонстрировали выборы главы государства. Однако, это еще не сказалось на голосах в парламенте и на поддержке конкретного стратегического законодательства.

"Мы узнаем только после 21 июля (день парламентских выборов – Ред.), какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план воплощения Минска, так и план реформ в Украине", – добавил дипломат.

Посланник США вновь подчеркнул, что поддерживают Украину, но "вести этот процесс" должна украинская сторона.

Ранее новости "Сегодня" писали, что, по словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, выборы в Раду обойдутся Украине приблизительно 1,9 млн грн.


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Тег выборы, Рада, Верховная Рада, парламент, Волкер

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