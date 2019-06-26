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Стало известно, сколько заплатит Украина за выборы в Раду

26 июня, 13:03

В ЦИК рассказали, на что нужны деньги

Фото: AFP

Выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, обойдутся Украине приблизительно 1 млрд 900 млн гривен. Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательно комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко.

Он также детализировал часть из этих расходов:

"Пакеты со специальными системами защиты - 362 260 грн; услуги по доставке и изготовлению пломб -  594 326 грн; журналы для регистрации документов – 621 тыс. грн; закон "О выборах" и его распространение – 1,12 млн грн; бюллетени – 281 845 240 грн. Это приблизительные расходы", - отметил Радченко. 

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Всего зарегистрированы 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.


Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на телеканале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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Тег выборы, Радченко, закон о выборах, выборы в парламент , выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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