Возле Рады начались столкновения митингующих с полицией

Под стенами Верховной Рады начались столкновения протестующих с правоохранителями. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что протестующие перебрались через забор и намеревались взять Раду штурмом, в результате возник конфликт с полицией. На данный момент известно об одном пострадавшем правоохранителе, он получил травму ноги. Предположительно, в ряды полицейских бросали петарды.

Правоохранители пока не сообщают о задержанных. Как известно, под зданием парламента проходит одновременно несколько митингов. В частности, представители "Нацкорпуса" протестуют против выдачи властями Украины добровольцев в страну-агрессор. Сообщается о 400 участниках различных партий под стенами Рады.





Напомним, 17 сентября активисты "Национального корпуса" и С14, а также других националистических организаций провели акцию протеста под зданием ГПУ из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, которого активисты называли добровольцем ВСУ. Во время протестов произошли столкновения, пострадали 7 полицейских и несколько протестующих.

На следующий день после столкновений под ГПУ завели дело по четырем статьям, один человек был задержан. У задержанного нашли пистолет, ему избрали меру пресечения.