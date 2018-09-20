Планы Путина провалились: главные заявления Порошенко в послании к Раде

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам, во время которого говорил о важности внесения изменений в Конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС, о российской агрессии, и что удалось нарушить все планы Кремля в нашей стране.

Сайт "Сегодня" подобрал основные тезисы с выступления главы государства.

Базы ЧФ РФ в Крыму не будет

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота РФ в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", - заявил глава государства.

Главные победы Украины над Россией

Порошенко выразил уверенность, что за последние годы было больше позитивных изменений, чем за предыдущие годы независимости. Он назвал главные победы Украины над Россией, одержанные как на международной, так и на внутренней арене.

"Мы выиграли у Кремля дипломатический бой за Ассоциацию с ЕС и стали получать от нее первый существенный результат – мы соскочили с российской газовой иглы. Казалось, что мы обречены сидеть на ней вечно, но нет – уже два года не покупаем газ у РФ. Мы избежали дефолта и восстановили экономический рост. Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" – захлебнулись".

Как изменилась армия с начала войны

Президент напомнил, что в 2014 году только шесть тысяч военных могли защищать Украину от российской агрессии. На данный момент, по словам Порошенко, обновление вооружений происходит в рамках стратегии импортозамещения, а раньше 50-70% вооружений поставлялись из России. Он требует от военного руководства "нестандартных ответов на действия противника", а Минобороны и Генштаб должны "ускорить достижение стандартов НАТО и полной совместимости с силами этого блока"

"Наша армия становится армией нового поколения, овладевает современными формами противоборства во всех сферах, как традиционных, так и новых, включая информационную и киберпространство. Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%".

Как закончится агрессия РФ против Украины

Порошенко уверен, что война должна закончиться не только возвращением всех захваченных территорий, но и возмещением ущерба, а также действенными гарантиями неповторения агрессии в будущем.

"Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно должно завершиться, включительно с возмещением нанесенных убытков и предоставлением на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии".

Реакция Запада на агрессию России

В то же время глава государства отметил недостаточно жесткую реакцию Запада на преступления России в мире – начиная от войны в Украине и заканчивая вмешательством в выборы иностранных государства.

"Первая реакция мира на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой. Но даже теперь – после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери – на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда. Россия раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, в референдумы, как это было в Нидерландах".

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Российская угроза вмешательства в выборы

Порошенко напомнил о российской угрозе вмешательства в президентские и парламентские выборы, а также указал, что внутри страны есть политики и политические силы, работающие в интересах Москвы. Он отметил, что благодаря украинской разведке Украина раскрыла коварные планы Кремля.

"Актуальна угроза реванша. К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. В Украине тиражируются фейки российской пропаганды, которыми с РФ снимается ответственность за агрессию. В период выборов вопрос информационной безопасности является одним из основных. Часть нашего информационного пространства точно так же оккупирована, как и часть территории".

Санкции против России

Украина должна разрушить стратегический план России по снятию или смягчению в 2019 году санкций, которая вместе с союзниками пытается убедить международное сообщество в неспособности Украины выполнять свои обязательства.