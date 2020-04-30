Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов

Эксперты считают, что на мир на Донбассе на условиях Украины до конца года малореалистичен и советуют поднимать вопрос о миротворцах

Сегодня, 30 апреля, состоится виртуальная встреча министров иностранных дел Нормандской четверки. Кстати, это будет первая встреча такого уровня после саммита лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря прошлого года. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, цель сегодняшних онлайн-переговоров – оценить, что было сделано как раз с момента парижского саммита и дать определенный импульс Трехсторонней контактной группе (ТКГ), чтобы она занималась разработкой и имплементацией проблемных вопросов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что дает "нормандскому формату" год. "Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что я готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", – говорил президент Украины в фильме, посвященном годовщине его победы на выборах.

С парижского саммита прошло два этапа обмена пленными. Домой вернулись 96 украинцев. Но безопасностные условия – прекращение огня, вывод российских наемников и техники из оккупированного Донбасса – Москва продолжает саботировать. Кроме того, неоднозначно в украинском обществе восприняли решение ТКГ от 11 марта, которое, в частности, подписал председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак, о создании Консультативного совета. Окончательно это решение должны были финализировать на заседании ТКГ в конце марта, подписав соответствующий документ. Но из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ перенесли в онлайн.

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Однако, в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников намекнул, "что, вообще-то, это решение не предусматривает каких-то обязательных подписей, это видение одной из сторон, им бы хотелось подписать это в виде какого-то решения". На что глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Алексея Резникова в блокировании и саботаже работы ТКГ.

К сегодняшней виртуальной встрече министров иностранных дел Нормандской четверки сайт "Сегодня" спросил украинских и американских экспертов, возможно ли достичь мира на Донбассе на украинских условиях до конца года, и могут ли заставить Россию экономические проблемы и низкие цены на нефть пойти на уступки.

Елена Снигирь, эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI"

"Есть опасность, что на сегодняшней виртуальной встрече министров иностранных дел Yормандской четверки, к обязательствам Украины может добавиться создание Консультативного совета. Россия непременно будет пытаться каким-то образом прописать это в каком-то финальном коммюнике. Французы продемонстрировали, что им все равно, какие форматы будут создаваться, чтобы была видимость какого-то движения. С резкой реакцией выступили только немцы, чья позиция в данном случае более рациональная и проукраинская, чем, собственно, украинская. Украина же со своей стороны могла бы на этой встрече поднять гуманитарные вопросы в связи с эпидемией коронавируса на оккупированных территориях и то, каким образом Россия собирается обеспечить противоэпидемиологическую защиту населения оккупированных территорий. Эта тема включает также проблему недопущения представителей Красного креста к украинским пленным.

Если говорить о возможности окончания войны на Донбассе до конца этого года, на украинских условиях это вряд ли удастся сделать. Если только не вмешается еще какой-то фактор. Например, та же пандемия коронавируса. Или будет кумулятивный эффект от пандемии, экономического мирового кризиса и падения цен на нефть, в результате чего мы увидим истощение российской экономики, и Москва решит для себя выйти из войны с Украиной, чтобы компенсировать какие-то свои потери.

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Желание Зеленского закончить эту войну за год можно понять. Он понимает, что должен показать какой-то результат своему электорату. Окончание войны на Донбассе было в приоритетах его предвыборной программы. Есть ли у него, как он говорил, "план Б", и какой он – неизвестно. Меня беспокоит, что желание закончить войну может стимулировать президента пойти на уступки России, мы уже наблюдаем это на примере Консультативного совета и дипломатического тандема Ермака-Козака (Дмитрий Козак, замглавы российской Администрации президента – Авт.). При этом наши дипломатические позиции сейчас достаточно сильны. Россия до сих пор во всех переговорных форматах и ​​площадках как сторона конфликта. От России требуют выполнения определенных обязательств. Поэтому идти на уступки РФ и снимать с нее статус стороны конфликта – не рационально, не логично и противоречит интересам Украины. Это не закончит конфликт, если только целью не является закончить конфликт на условиях Кремля".

Майк Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, советник бывшего вице-президента США

"Я всегда был скептически настроен, что "нормандский формат" в его нынешнем составе может привести к решающим изменениям в войне на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал стремление к сближению с Россией, а канцлер Германии Ангела Меркель была сосредоточена на строительстве трубопровода "Северный поток-2". Поэтому ни у кого из них на самом деле не было политической воли применять рычаги давления на Кремль. Результат предсказуем – статус-кво. Я думаю, что наступит время, когда руководство Украины будет готово к новому подходу, в идеале – с Соединенными Штатами и основными европейскими силами, чтобы достичь большего давления на Россию. Я думаю, что вопрос развертывания миротворческих сил на Донбассе должен появиться в повестке дня в будущем. Однако сейчас было бы бесполезно добиваться этого в Совете Безопасности ООН, поскольку Россия, скорее всего, наложит вето".

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Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник Стэндфордского университета

"Стоит посмотреть, как глубоко экономический спад, связанный с COVID-19, и падение мировых цен на энергоносители влияют на Россию. Вопрос в том, приведет ли это к изменению в расчетах Кремля выгод и потерь для продолжения конфликта на Донбассе. Урегулирование на Донбассе обеспечит существенное ослабление санкций (против России – Авт.), что было бы хорошо для российской экономики. Если же Москва продолжит расценивать расходы, как умеренные, неясно, какие бы хорошие варианты мог задействовать президент Зеленский до конца года. Миротворческие силы на Донбассе заработают только в том случае, если россияне согласятся на их размещение. А для этого надо, чтобы Москва была готова к урегулированию".

Сергей Солодкий, первый заместитель директора Центра "Нова Європа"

"К сожалению, российская политика по поддержке сепаратистских режимов не позволяет допускать любой оптимистичный сценарий. Для России оккупированный регион важен, прежде всего, как инструмент влияния на принятие решений в Украине, как рычаг, который будет блокировать продвижение государства на пути в ЕС и НАТО, будет служить фактором внутриполитической нестабильности. Москва может достичь этого двумя путями – или поддержкой статус-кво (ничего не меняя), или имплантацией в Украину территории с усиленными компетенциями (фактически, автономии). Поэтому мир, если и возможен, то только на условиях России.

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Дедлайн в переговорах – не всегда лучший помощник. Поэтому обнародование властью любых сроков для переговоров ослабляет украинскую позицию. "Это вы обещали решить конфликт до конца года, поэтому вы и должны проявлять большую склонность к уступкам", – Россия всегда может прибегнуть к такому трюку на переговорах. Не говорю уже о том, что Москва в принципе не хочет идти на любые компромиссы, апеллируя к аргументу "мы не сторона конфликта". Контролируемые Кремлем режимы сепаратистов в Молдове, Грузии должны были уже давно открыть всем глаза – Россия умеет ждать, способна играть "в долгую". Такую способность должна демонстрировать и Украина.

Наш Центр проанализировал основные сценарии относительно того, как может развиваться ситуация вокруг Донбасса в ближайший год – кроме того, мы провели опрос среди 65 украинских и зарубежных экспертов. Наш вывод – никаких изменений не будет (если, конечно, Украина сама не сдаст свои позиции). Часть экспертов допускала замораживание конфликта (по приднестровскому образцу). Но в целом вероятность этого сценария оценена в 5,6 баллов из 10. Вероятность реинтеграции оккупированных территорий на основе общей децентрализации до конца года, по мнению аналитиков, мизерная – всего 3,7 балла".

Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения

"В течение этого года Россия будет еще более агрессивной, как на украинском направлении и в Черном море, так и на направлении стран Балтии, Польши, Молдовы и Беларуси. Влияние коронавируса и экономических проблем на существующий режим в Кремле в течение этого года также не достигнет достаточного эффекта. Военная активность России будет расти. Апогеем станут стратегические учения "Кавказ-2020" и их активная фаза в сентябре-октябре, когда будет задействовано Черное море, которое будет заполнено российскими кораблями с Северного и Балтийского флота, направление Донбасса, где россияне сконцентрируют до 150 тыс. войск, и весь южный стратегический фланг России.

В ходе этих учений возможны отработки практических сценариев. К примеру, пробивание наземного коридора в Крым, поскольку в этом году там будет трагическая ситуация с водой. Также могут отрабатываться элементы блокады Украины с Черного моря. Например, создание коридора между газовыми платформами в Черном море, которые Россия у нас украла, между островом Змеиный и румынскими энергетическими полями. Получается "идеальный" 50-километровый коридор для блокировки украинской навигации по керченскому сценарию.

Именно поэтому я не вижу никаких предпосылок достичь мира на Донбассе в течение того срока, который установил Зеленский. Не время определяет урегулирование военного, военно-политического конфликта или кризиса, а баланс сил, интересов и военных инструментов. К тому же, я не вижу изменений мотивации Путина в политике относительно Украины, и каких-то радикальных изменений в балансе сил. Россия как ставила перед собой разрушение украинского государства, так эта задача и стоит. Как Россия доминировала в Черном море и на нашем восточном направлении в целом, так и доминирует.

Подытоживая, сейчас есть три сценария развития событий. Первый – поддаться на алгоритм Путина, выполнить Минские договоренности, запустить наше "Приднестровье" в политическое тело Украины и разрушить Украину изнутри, но мир будет достигнут. Второй – выход из Минских договоренностей, но это может создать вакуум структурированной поддержки со стороны Запада, чем может воспользоваться Россия и осуществить военные акции. Третий – продолжение заморозки Минских договоренностей с целью их изменения и реализации на условиях Украины".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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