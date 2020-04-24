Коронавирус в Крыму и на Донбассе: что скрывает Россия о ситуации на оккупированных территориях

Оккупированные Крым и Донбасс закрыли на въезд и выезд. Масок и антисептиков катастрофически не хватает. Медики и врачи работают без защитных костюмов

Пока Европа и США постепенно ослабляют карантинные меры и возвращаются к обычной жизни, ситуация с коронавирусом в России усугубляется. Количество заразившихся перевалило за 60 тыс. человек. Больше всего инфицированных в Москве – около 34 тыс. Российские чиновники и эпидемиологи утверждают, что к пику заболеваемости они могут подойти в начале мая. Тем временем российские политики и эксперты, да и сам Владимир Путин, утверждают, что пандемия коронавируса – отличный шанс восстановить СССР.

А что происходит во временно оккупированных Россией Крыму и Донбассе? Пока оккупационные власти рапортуют лишь о десятках заболевших, украинские чиновники, которые отвечают за Крым и Донбасс, говорят, что Москва скрывает реальную картину с коронавирусом в Крыму и ОРДЛО. Сайт "Сегодня" выяснил, как живут люди на карантине в Луганске, Донецке и Крыму, есть ли там маски и антисептики, за что штрафуют, и как подскочили цены на продукты.

Закрытый полуостров

В Крыму ситуация не радужная. После незаконной аннексии и последующей оккупации Россией в 2014-м, полуостров и так не пользовался популярностью среди туристов. А теперь из-за пандемии коронавируса и вовсе закрыт для отдыхающих до 1 июня. Под замком все: мелкие пансионаты и отели, крупные санатории и лагеря, как, к примеру, "Артек" в Ялте.

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Жесткий карантин и режим самоизоляции в Крыму действует почти месяц. Еще 31 марта жителям Севастополя запретили отходить дальше, чем на 100 метров от своего дома, а на въездах в город установили блокпосты. За нарушение – штраф 4 тыс. рублей (1,4 тыс. грн). За поездку на авто без специального разрешения – штраф 5 тыс. рублей (1,8 тыс. грн). Тем, кому разрешается ходить на работу, нужно получать специальные электронные пропуска. Раньше их выдавали в бумажном виде, и за ними нужно было отстоять немаленькую очередь. Общественный транспорт в Севастополе ездит утром с 6:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 21:00. Но проехаться можно только по специальным карточкам, иначе штраф. Такая же ситуация и в других крупных крымских городах.

Проезд по распиаренному оккупационной российской властью Крымскому мосту практически остановлен. При подъезде машины на некрымских номерах останавливают для проверки. Всего во временно оккупированном Крыму больше 50 случаев заражения COVID-19. Практически все они "завезенные" с материковой России.

"На территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика нелицеприятная. По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма по отношению к автомобилям не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, так как понимают, что они потенциальные источники распространения вируса", – сказал в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинцы, проживающие в оккупированном Крыму, на условиях анонимности рассказали сайту "Сегодня", что маски и антисептики исчезли еще в феврале, как и парацетамол. Впрочем, в свободной продаже их нет и сейчас, за исключением ограниченной сети аптек. Работникам больниц и стратегических предприятий еще неделю назад выдавали по две маски на неделю. Поэтому людям приходится шить маски самостоятельно. А перед Пасхой взлетели цены на мясо и овощи.

"Единственное, что, наверное, не подорожало – это гречка и подсолнечное масло. Стоит в районе 70 рублей (25 грн – Авт.). Цены на имбирь и лимоны уже даже боюсь спрашивать (за неделю до Пасхи имбирь стоил 2161 грн/кг, а лимоны по 200 грн/кг – Авт.). Мы тут шутим, что скоро вместо нефти будем добывать имбирь и лимоны. Рынки ни в Ялте, ни в Севастополе или Симферополе никто не закрывал. Но и людей там нет. Куда с такими ценами?", – сказала сайту "Сегодня" жительница Севастополя Ольга П.

По словам крымских оккупационных "властей", ситуация с распространением коронавируса на полуострове контролируемая. Однако, не все так однозначно. В интервью сайту "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал, что многие привозят вирус в Крым из Москвы. А оккупационная "власть" скрывает реальное положение вещей.

"Значительной потенциальной угрозой является то, что РФ подготовила госпитальное судно ЧФ, которое много лет не выходило в море, чтобы оно было готово принять больных коронавирусом российских военнослужащих со всей территории России. Это огромная потенциальная угроза. Мы понимаем, что госпитальное судно "Енисей" в Севастополе может стать просто рассадником коронавируса", – рассказал Антон Кориневич.

Фото: Twitter

В ОРДЛО "коронавируса нет"

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Вплоть до начала апреля российские марионетки в ОРДЛО отрицали, что всемирная пандемия коронавируса вообще существует. Теперь там проводят дезинфекцию зданий и вслед за Москвой даже отказались от парада Победы 9 мая. На сегодняшний день в ОРДЛО зафиксировано больше 100 случаев заражения COVID-19. "Границы" между ОРЛО и ОРДО, как и неконтролируемая Украиной граница с Россией, закрыты.

"В частности, 22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса. Так же синхронно была обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Подобное "совпадение" является свидетельством того, что решение об обнародовании информации об эпидемии принимается в одном центре. Если утром 22 апреля оккупационные власти в ОРДО заявляли о наличии 36 случаев заражения коронавирусом, то вечером того же дня было объявлено уже о 67 инфицированных (рост на 86%). Оккупационная администрация в ОРЛО 22 апреля объявила о наличии 48 инфицированных (рост по сравнению с 17 апреля в 2,3 раза)", – говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

В начале апреля всего из-за двух больных коронавирусом полностью изолировали Антрацит и Хрустальный (бывший Красный Луч). Через две недели также из-за двух зараженных коронавирусом закрыли и Первомайск. Хотя, по информации СБУ, с признаками коронавируса только в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек, а всего на оккупированном Россией Донбассе больных ОРВИ было больше 10 тыс. человек. Но все это никак не распространялось на довоз людей, которые были без масок и антисептиков, специальными автобусами в Россию за российскими паспортами.

В отличие от Крыма, людей в масках на улицах ОРДЛО немного. В продаже масок и антисептиков также нет. Поэтому многие ходят в магазины без элементарных средств защиты. Хотя, по словам местных, люди начали шить маски самостоятельно, потому что ввели штрафы до 500 рублей (170 грн).

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Жители Донецка и Луганска на условиях анонимности рассказали сайту "Сегодня", что продуктов в магазинах хватает. Хотя, по их словам, пару недель назад был дефицит гречки и туалетной бумаги. Сейчас из-за закрытых "границ" между ОРЛО и ОРДО в мелкие населенные пункты не довозят молочку. А так, по словам людей, все есть. Цены особо не поднимались, ажиотажа нет.

Как и в оккупированном Крыму, медики в ОРДЛО не имеют достаточных средств защиты. Украинцы, проживающие в ОРДО и ОРЛО, с которыми удалось пообщаться сайту "Сегодня", рассказали, что больше всего заразившихся COVID-19 именно среди врачей и медиков на скорых. Целые отделения реанимаций и стационарные отделения больниц закрываются на карантин.

"Средств защиты не хватает. У меня муж работает на скорой. На Пасху в храмах, несмотря на запрет, были люди. Как вы понимаете, дистанцию не соблюдали. Так что пик заболеваемости у нас еще впереди. Реанимацию в одной из больниц Макеевки закрыли, хотя не говорят, из-за коронавируса или нет. Никого же не тестируют, потому что тестов тоже нет", – сказала сайту "Сегодня" жительница Донецка Ирина М.

Тем временем в Украину из Китая на днях прибыл спецгруз с медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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