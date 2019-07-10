Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости политики

Возвращение Романа Безсмертного в Минский процесс: как это скажется на переговорах

10 июля, 15:22

Быстрого результата, быстрого мира не может быть – это не то, что можно достичь одним решением

Фото: facebook.com

Возвращение Романа Безсметрного в состав трехсторонней контактной группы для переговоров в Минске – это позитивный шаг.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Я считаю это, безусловно, позитивным решением, потому что у нас сегодня не так много людей, которых можно назвать профессиональными и такими, которые хорошо разбираются в той тематике, которой занимаются. И в этом смысле та команда, которая была в свое время собрана для переговоров в Минске была самой подходящей. А это и Леонид Кучма, и Роман Бессмертный", – говорит Яхно-Белковская.

Кроме того, по ее словам, решение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возвращения Безсмертного в "Минск" свидетельствует о том, что это тот, формат в котором нужно сегодня вести переговоры и который может привести к миру.

"Оно (решение президента – Ред.) еще раз доказывает, что это были лишь предвыборные лозунги по поводу изменений форматов. Сейчас продолжается минский формат. На уровне персоналий возвращаются те люди, которые вели этот процесс. Понятно, что Зеленский не вернет тех людей, которые входят в партию Петра Порошенко. Все, что было в предыдущие годы, продолжается. Это еще раз доказывает, что быстрого результата, быстрого мира не может быть. Это не то, что можно достичь одним решением. Это то, что достигается слаженной позицией и постоянной работой", – добавляет политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", ране он уже был в политической подгруппе ТКГ, но в 2016 году Безсмертный внезапно вышел из переговоров.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", – говорил он.

В то же время Безсмертный заявлял: "Ничего более отвратительного, чем минский процесс, я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

Смотрите также видео, как Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Донбасс, Кучма, Зеленский, Минск, возвращение, политолог, безсмертный, формат, минский процесс, Трехсторонняя контактная группа, Яхно-Белковская

Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение Романа Безсмертного в Минский процесс: как это скажется на переговорах". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты в президенты на выборах-2019: Роман Безсмертный

20 ноября 2018, 19:20

"Кремль пытается реанимировать давно "мертвые" Минские договоренности" – Безсмертный

21 августа 2018, 17:40

Киеву нужно готовиться к очень тяжелому 2019 году во всех сферах – обороны, безопасности, активизации ситуации на фронте, провокационным действиям

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Полиция назвала возможную причину убийства работницы ВР

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Добкина не пустили в Россию

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Зеленский обратился к украинцам из-за анонсированного телемоста
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь