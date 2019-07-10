Возвращение Романа Безсмертного в Минский процесс: как это скажется на переговорах

Быстрого результата, быстрого мира не может быть – это не то, что можно достичь одним решением

Фото: facebook.com

Возвращение Романа Безсметрного в состав трехсторонней контактной группы для переговоров в Минске – это позитивный шаг.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Я считаю это, безусловно, позитивным решением, потому что у нас сегодня не так много людей, которых можно назвать профессиональными и такими, которые хорошо разбираются в той тематике, которой занимаются. И в этом смысле та команда, которая была в свое время собрана для переговоров в Минске была самой подходящей. А это и Леонид Кучма, и Роман Бессмертный", – говорит Яхно-Белковская.

Кроме того, по ее словам, решение президента Украины Владимира Зеленского по поводу возвращения Безсмертного в "Минск" свидетельствует о том, что это тот, формат в котором нужно сегодня вести переговоры и который может привести к миру.

"Оно (решение президента – Ред.) еще раз доказывает, что это были лишь предвыборные лозунги по поводу изменений форматов. Сейчас продолжается минский формат. На уровне персоналий возвращаются те люди, которые вели этот процесс. Понятно, что Зеленский не вернет тех людей, которые входят в партию Петра Порошенко. Все, что было в предыдущие годы, продолжается. Это еще раз доказывает, что быстрого результата, быстрого мира не может быть. Это не то, что можно достичь одним решением. Это то, что достигается слаженной позицией и постоянной работой", – добавляет политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", ране он уже был в политической подгруппе ТКГ, но в 2016 году Безсмертный внезапно вышел из переговоров.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", – говорил он.

В то же время Безсмертный заявлял: "Ничего более отвратительного, чем минский процесс, я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

Смотрите также видео, как Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу:

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