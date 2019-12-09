Впервые за три года: в Париже началась встреча "Нормандской четверки"

Накануне в Елисейском дворце не исключали, что переговоры могут затянуться

В Париже стартовали переговоры в "нормандском формате" между президентом Украины Владимиром Зеленским, российским лидером Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Лидеры "Нормандской четверки" провели между собой двухсторонние переговоры накануне основной части саммита, а теперь отправились за "нормандский" стол обсуждать урегулирование конфликта на Донбассе и выход из кризиса. Отметим, что итоговая пресс-конференция запланирована на 20:00 по киевскому времени, однако неизвестно, сколько на самом деле лидеры будут вести переговоры. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Отметим, что, например, в 2015 году в Минске переговоры длились 16 часов, правда, тогда и ситуация была более сложной.

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Темы переговоров, которые ранее анонсировались участниками переговоров:

разведения сил по всей линии разграничения и полное прекращение огня;

передача Украине контроля над границей, выход российских войск и разоружение боевиков;

выборы на Донбассе;

особый статус Донбасса;

имплементация "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе;

обмен пленными.

Также Зеленский говорил о том, что хотел бы поднять на переговорах тему деоккупации Крыма, газовый спор с Россией.

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Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять нормандских встреч – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех".

Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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