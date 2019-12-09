Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Встреча "Нормандской четверки": в центре Парижа собрались десятки журналистов (фото)

9 декабря, 14:58

Зеленюк Кристина

Центр города опустел в ожидании приезда "Нормандской четверки"

У Елисейского дворца в центре Парижа, где расположена резиденция французских президентов и где должна пройти встреча в "нормандском формате", собрались десятки журналистов, представляющих различные телевизионные компании, информационные агентства, печатные и электронные издания, и ожидающих начала саммита "Нормандской четверки".

Как сообщает с места событий собственный корреспондент сайта "Сегодня", запустить журналистов в Елисейский дворец на аккредитацию пообещали ближе к моменту приезда лидеров Украины, Германии, Франции и России в резиденцию.

Реклама

Читайте также: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

В тренде
Встреча "Нормандской четверки" и заседание глав МИД стран Евросоюза: топ-темы дня

Напомним, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут ряд двухсторонних и окончательную четырехстороннюю встречу, на которой будет определена судьба временно оккупированных российскими военными и подконтрольными РФ боевиками территорий на востоке Украины.

Главный интерес для украинского читателя представляет встреча двух Владимиров – Зеленского и Путина , которая начнется после четырехстороннего разговора лидеров.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

журналисты Париж Нормандская четверка нормандский формат елисейский дворец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по КрымуПолитика
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...