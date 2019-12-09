Встреча "Нормандской четверки": в центре Парижа собрались десятки журналистов (фото)

У Елисейского дворца в центре Парижа, где расположена резиденция французских президентов и где должна пройти встреча в "нормандском формате", собрались десятки журналистов, представляющих различные телевизионные компании, информационные агентства, печатные и электронные издания, и ожидающих начала саммита "Нормандской четверки".

Как сообщает с места событий собственный корреспондент сайта "Сегодня", запустить журналистов в Елисейский дворец на аккредитацию пообещали ближе к моменту приезда лидеров Украины, Германии, Франции и России в резиденцию.

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Напомним, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут ряд двухсторонних и окончательную четырехстороннюю встречу, на которой будет определена судьба временно оккупированных российскими военными и подконтрольными РФ боевиками территорий на востоке Украины.

Главный интерес для украинского читателя представляет встреча двух Владимиров – Зеленского и Путина , которая начнется после четырехстороннего разговора лидеров.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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