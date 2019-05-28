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Чиновники Еврокомиссии приехали к главе АП Богдану: что станет главной темой переговоров

28 мая, 11:30

По мнению политолога Владимира Фесенко, главной темой станет проведение саммита Украина – ЕС

Фото: Getty Images

Во время встречи генерального директора Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиана Даниэльссона и исполнительного директора по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томаса Майр-Гартинга с представителями Администрации президента Украины главной темой переговоров станет проведения саммита Украина – ЕС.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Основной темой, думаю, станет проведение саммита Украина – ЕС. В связи со сменой власти и досрочными парламентскими выборами, я думаю, в Брюсселе сейчас не сильно уверены, есть ли смысл проводить такой саммит. Он всегда проходит в июле, а у нас это предвыборный период. Думаю, это и будут обсуждать – есть ли смысл его проводить, с какой повесткой", – говорит Фесенко.

Также во время этой встречи европейские гости познакомятся с командой Зеленского и обсудят планы новой администрации по проведению реформ в Украине, считает политолог.

"Думаю, что в данном случае речь идет об установлении более тесных рабочих контактов с командой нового президента. Ожидать каких-то договоренностей не стоит. Во-первых, о чем договариваться? Мы вышли на определенный уровень взаимодействия с Европейским Союзом. Сейчас главная задача Украины в отношениях с ЕС – не какие-то новые соглашения и новые рубежи, а выполнение Соглашения об ассоциации. Это и будут обсуждать. Также обсудят планы новой администрации по поводу продолжения реформ и взаимодействия с ЕС по основным направлениям", – добавляет эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ. В сою очередь, ЕС надеется на совместную работу с президентом Владимиром Зеленским над реформами энергетического сектора

Кроме того, в Еврокомиссии рассказали, от чего зависит дальнейшая финансовая помощь Украине

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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