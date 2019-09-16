Встреча Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовой: онлайн- трансляция

По итогам переговоров запланирован подход к прессе

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая прибыла в Украину с официальным визитом в понедельник, 16 сентября.

Президента Славакии встречают возде Мариинского дворца. По итогам которых Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами.

Ни на сайте президента Украины, ни на сайте президента Словакии не указаны темы переговоров лидеров стран.

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Чапутова вступила в должность президента Словакии в июне 2019 года и уже успела провести ряд встреч с лидерами других европейских государств – например, с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Анджеем Дудой.

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Напомним, 13 сентября Зеленский встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и намерен в октябре посетить Таллинн с ответным визитом.

Напомним, 12 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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