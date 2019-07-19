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ВСУ получат мобильные домики: Зеленский рассказал о новшестве для военных (видео)

19 июля, 11:52

Глава государства поручил улучшить бытовые условия бойцов на передовой – будут даже кондиционеры

Скриншот
Скриншот.

Вооруженные силы продолжают получать новую технику. На этот раз для нужд армии подготовили специальные мобильные жилые модули. На их презентации присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, как посещал Станицу Луганскую и видел не очень хорошие условия, в которых находятся украинские военные на линии разграничения. В связи с этим было поручение улучшить их бытовые условия.

"Здесь подготовлены мобильные домики для военных. Там все есть – кондиционеры, печка на зиму, отдельные мобильные прачечные, техника классная, Bosch, туалеты, душ. Чтобы военные себя чувствовали нормальными людьми. Они и есть нормальные люди, но должны быть и нормальные условия" – сказал Зеленский.

Президент отметил, что такая техника понадобиться даже в мирных условиях, например, для военных учений. Он уточнил, что такой спецтехники для армии нужно 200 единиц.

"30 уже готовы, 10 сейчас (в ближайшее время) будут готовы, и я думаю, что до конца этого года выполним эту задачу (в полном объеме)", – сказал Зеленский и добавил, что он хотел бы, чтобы в этих домиках жили по четыре человека, а не по шесть, как предлагает военное руководство.

Первые образцы протестируют бойцы 53-й бригады (находится на Луганском направлении на Донбассе).

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский недавно дал поручение, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ. Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными.

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Тег военные, Зеленский, Домики

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Сегодня

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