Зеленский: С 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ

Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после того, как утвердил ряд документов по стратегическим целям армии, заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, ходе их реформирования и путях решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.

Говоря о необходимости повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы, президент особое внимание обратил на реформирование управления Вооруженными силами. По его словам, с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а (должна) стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства рассчитывает на повышение престижа военной службы и создание для этого соответствующих условий – достойная зарплата, жилищные условия и социальная поддержка.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений – с четкой ответственностью за результаты их выполнения", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинская армия продолжает меняться и использовать современные методы ведения войны, в помогают в этом иностранные партнеры. Запад уже давно признает преобразование и силу ВСУ, однако не все так хорошо. Так, например, в НАТО указали на одну из главных проблем в украинской армии. Как рассказывал погибший нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, – это ненадлежащая организация командования и управления войсками, в которой все еще преобладают постсоветские принципы. По его словам, реформирование оргштатной структуры, техническое оснащение, ресурсы играют важнейшую роль, в чем помогает НАТО.

А тем временем украинские военные рассказали, чего ожидают от Зеленского:

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