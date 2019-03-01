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"Вы там не умирали": Лукашенко нахамил Украине из-за Крыма

Сегодня, 19:28

Президент Беларуси снова заявил, что Украина молча сдала полуостров России, и что украинцы за него не сражались

Александр Лукашенко и Петр Порошенко
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: AFP
"Вы там не умирали": Лукашенко нахамил Украине из-за Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9c5/724/5c49c5724a1f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9c5/724/5c49c5724a1f8.jpg Политика Президент Беларуси снова заявил, что Украина молча сдала полуостров России, и что украинцы за него не сражались

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отказался открыто принять одну из сторон в вопросе незаконной российской оккупации Крыма и напомнил, что после аннексии Кремль требовал от него признать права РФ на полуостров.

"Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать. Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже. Может, вам пригодится такая Беларусь, с такой позицией. Что изменится, если я заявлю, что Крым ваш? Что мы получим? Надо смотреть дальше. И пытаться хотя бы меня понять. Не могу я быть марионеткой", – заявил он на пресс-конференции 1 марта.

В то же время, белорусский лидер утверждает, что со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему признания Минском российской аннексии не обсуждал.

"У нас полное взаимное понимание, и я благодарен Путину за его понимание моего положения", – добавил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украина молча сдала Крым, и что украинцы за него не сражались.

"Вы молча согласились, что Крым не ваш. Вы там не умирали", – сказал он.

Только, обвиняя украинцев, президент Беларуси, очевидно, забывает про украинских военнослужащих, погибших в начале оккупации полуострова.

Напомним, что 18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Симферополе российский снайпер убил украинского прапорщика Сергея Кокурина, а также был ранен старший топограф Валентин Федун.

Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", что сам Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария.

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Тег Беларусь, Лукашенко, агрессия России, аннексия Крыма, оккупация Крыма, Александр Лукашенко

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Источник:

ТАСС

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