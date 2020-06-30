Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" уже четыре кандидата

На выборах мэра будет больше десяти кандидатов, уверен нардеп

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, но в "Слуге народа" уже полным ходом готовятся к избирательной кампании в столице. На данный момент во внутрипартийном праймериз участвуют четыре кандидата, чтобы определиться в результате с единым кандидатом в мэры Киева.

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Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Сам он оценивает свои шансы довольно высоко, поскольку видит поддержку коллег и в парламентской фракции, и в партии.

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что, может, кто-то появиться в последний момент извне", – сказал Качура.

Политик отмечает, что на выборах мэра Киева будет больше десяти кандидатов, но самым серьезным конкурентом видит действующего столичного градоначальника Виталия Кличко.

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"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются пойти в мэры известные предприниматели, ведущие телеканалов", – подчеркнул он.

Кандидат от "Слуги народа" будет определен через несколько недель: кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании, а последнее слово будет за президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, еще прошлой осенью ходили разговоры о досрочных выборах в Киеве. Все ожидают противостояния действующего мэра с депутатами от "Слуги народа". Читайте подробнее в нашем материале "Кличко против "слуг": когда в Киеве выборы и кто на них победит".

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