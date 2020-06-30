Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" уже четыре кандидата

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, но в "Слуге народа" уже полным ходом готовятся к избирательной кампании в столице. На данный момент во внутрипартийном праймериз участвуют четыре кандидата, чтобы определиться в результате с единым кандидатом в мэры Киева.
Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Сам он оценивает свои шансы довольно высоко, поскольку видит поддержку коллег и в парламентской фракции, и в партии.
"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что, может, кто-то появиться в последний момент извне", – сказал Качура.
Политик отмечает, что на выборах мэра Киева будет больше десяти кандидатов, но самым серьезным конкурентом видит действующего столичного градоначальника Виталия Кличко.
"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются пойти в мэры известные предприниматели, ведущие телеканалов", – подчеркнул он.
Кандидат от "Слуги народа" будет определен через несколько недель: кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании, а последнее слово будет за президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, еще прошлой осенью ходили разговоры о досрочных выборах в Киеве. Все ожидают противостояния действующего мэра с депутатами от "Слуги народа". Читайте подробнее в нашем материале "Кличко против "слуг": когда в Киеве выборы и кто на них победит".
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