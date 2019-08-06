Евгений Чолий / Фото: mvs.gov.ua

Выборы во время войны: Украину призвали поделиться опытом с Европой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9 2019-08-06T12:43:34+03:00 Политика Всемирный конгресс украинцев похвалил правоохранительные органы, обеспечили порядок на выборах

Во время выборов в парламент-2019 и президента Украины правоохранители достойно справились с обеспечением правопорядка в условиях гибридной войны России. Теперь Киев должен поделиться этим опытом с европейскими странами. Об этом рассказал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий, передает пресс-служба МВД.

Он констатировал, что украинские правоохранительные органы очень хорошо поработали, чтобы обеспечить избирательный процесс, и отметил, что до, во время и после выборов наблюдатели ВКУ и других международных миссий не почувствовали каких-то угроз.

Представитель Всемирного конгресса украинцев отметил, что украинские правоохранители продемонстрировали чрезвычайно высокий уровень подготовки в проведении демократических выборов, даже во время информационной войны. Поэтому МВД должно поделиться опытом с другими странами, которые также страдают от влияния России.

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"Мы призываем МВД и министра Арсена Авакова поделиться опытом с другими европейскими странами, как обезопасить избирательный процесс от чужого вмешательства и как обеспечить порядок в стране. Украина показала очень высокий уровень подготовки в этой области. Согласно результатам наблюдений нашей миссии, президентские и парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам проведения выборов", – сказал Чолий.

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По его словам, во время выборов не зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат избирательной гонки. Но главной угрозой выборам в Украине была российская пропаганда и агрессия.

"Самым большим нарушением во время обеих президентских кампаний была российская агрессия, которая не позволила на востоке Украины и в Крыму украинским избирателям выбрать 26 депутатов. Это 14 депутатов на востоке Украины и 12 в Крыму", – добавил президент ВКУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в день голосования на досрочных парламентских выборах были задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников силовых структур (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые – система авиационной безопасности. Также полиция открыла более полтысячи уголовных производств по нарушениям на выборах в Раду.

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