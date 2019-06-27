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Поиграть в "крутизну": чем будет заниматься Рада на последних заседаниях

27 июня, 12:35

Эксперт рассказал, будут ли парламентарии голосовать за кадровые инициативы Зеленского и выход украинской делегации из ПАСЕ

Фото: Сегодня

В последние недели нардепы будут заниматься Избирательным кодексом и выборами. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в эти дни парламентарии продолжат не спеша рассматривать правки.

"Единственный предметный вопрос, который им остался, это Избирательный кодекс. Не знаю, успеют они или нет. Около трети правок уже рассмотрели. Даже если успеют, то проголосуют ли? На эти выборы это уже никак не повлияет. Это способ занять себя чем-то более-менее продуктивным. А, на самом деле, это создает возможность для многих депутатов пропускать заседания. Они в округах сейчас будут кампанией заниматься. А для работы над правками оставят несколько людей от каждой фракции. Это такая же ситуация, как с президентскими выборами и языковым законом", – говорит Фесенко.

Как считает эксперт, депутаты могут выносить на голосование кадровые инициативы президента Владимира Зеленского или же поднимать вопрос о выходе из ПАСЕ, но это не даст результатов.

"Да, они могут принять некое решение и срочно рассмотреть какой-то другой вопрос. Но кадровые вопросы они решать не собираются. Это же очевидно. Они могут еще раз поставить заявление Климкина на голосование. Но будет тот же результат. Очевидно же, что здесь прямолинейная, тупая фронда по отношению к президенту отклонять все его кадровые инициативы. Думаю, что они вряд ли будут решаться. В ситуации с ПАСЕ они могут перед выборами попиариться, поиграться в патриотизм, показать, что мы крутые, поплевать в сторону России, но это будет выпуск пара, выпуск эмоций и не более того. Если они и будут принимать какие-то решения, это будет никчемное решение. Почему? Потому что эта Рада уходит. Тут другой вопрос – новые фракции должны решать, кто будет представлять Украину в ПАСЕ. Уходить нельзя. Это самоизоляция, это покидать поле боя. Надо отбирать людей, продумать и согласовать тактику противодействия России. Но это будет делать новый парламент", – добавляет политолог.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко пообещала, что законодательные инициативы президента Владимира Зеленского будут рассмотрены в июле.

Кроме того, Верховная Рада приняла постановление, которым осуждаются попытки Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть Россию в организацию путем внесения изменений в уставные документы. Принятым 242 народными депутатами документом также утверждается заявление украинского парламента в ПАСЕ и парламенты государств-членов Совета Европы.


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Тег Рада, парламент, планы, голосование, фесенко, избирательный кодекс, кадровые перестановки, ПАСЕ

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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